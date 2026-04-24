O profissional de marketing na era da IA

Há décadas no mercado da comunicação, como empresário e publicitário ou como professor universitário, vi muitas “ameaças” anunciadas ao nosso ofício: a chegada da mídia digital, o avanço do programático, os dashboards em tempo real, os algoritmos de recomendação.





Em todas elas, o roteiro foi o mesmo: quem se agarrou ao passado perdeu relevância; quem aprendeu a nova linguagem manteve-se no mercado. Com a Inteligência Artificial, não é diferente, ela veio com tudo.





O discurso que existe por aí, de que “a IA vai substituir o profissional de marketing” é raso. A IA já está automatizando tarefas analíticas e repetitivas. Tudo aquilo que envolve volume, padrão e rotina tende a ser feito melhor por máquinas. Exatamente por isso, o valor real migra para o humano, para quem tem pensamento crítico, capacidade de ler contextos ambíguos, fazer perguntas incômodas, construir sentido com a equipe e com a sociedade.





O novo profissional de marketing precisa aprender a trabalhar nesse ambiente complexo, onde dados, tecnologia e criatividade convivem de forma inseparável. Isso significa entender, por exemplo, como a ciência de dados atravessa todo o processo de decisão em marketing, compreendendo como dados são gerados, tratados e transformados em insights.





A Inteligência Artificial pode ampliar capacidades analíticas, mas são as pessoas que constroem confiança, alinham visões e conduzem transformações dentro das organizações.

Isso significa dominar processos estruturados de ideação, compreender a lógica da economia criativa e aplicar metodologias ágeis para transformar ideias em projetos e projetos em soluções de mercado.





A criatividade continua sendo uma das grandes forças do marketing, agora potencializada por ferramentas capazes de testar hipóteses, gerar protótipos e acelerar ciclos de experimentação.