Atrasada para o casamento, noiva atravessa a Romaria dos Homens

A multidão se aproximando do Centro de Vila Velha Crédito: Marcelo Moryan

Casar em dia de Romaria dos Homens não é bom negócio. Que o diga uma noiva toda de branco que, de repente, irrompeu na multidão, esbaforida e com um buquê de rosas nas mãos, e atravessou a Avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro Cobilândia, surpreendendo a multidão de fiéis, na noite deste sábado (23).

O ESFORÇO VALEU A PENA

Não tinha outro jeito mesmo, ela teve que deixar o carro que a conduzia, impedido de prosseguir, e sair correndo para o outro lado da avenida. Se a moça não fizesse isso, iria chegar ainda mais atrasada que o normal para a cerimônia de sua vida. Mas deu tudo certo. Que ela e o marido sejam felizes para sempre.

A DICA DO DIA

Se tem romaria, não case.

ANDAR COM FÉ EU VOU

A coluna, como faz todos os anos, acompanhou a romaria da Catedral de Vitória até o Sítio Histórico da Prainha, onde foi realizada a missa solene, presidida pelo arcebispo dom Dario Campos. Depois de dois anos sem a Festa da Penha por causa da pandemia, a emoção neste ano foi especial. Foi lindo.

A FAMÍLIA DE NOSSA SENHORA DA PENHA

Chamou atenção uma família que deixou Santa Maria de Jetibá, na região serrana do Estado, na madrugada de sexta (22) e, a pé, foi até a catedral para depois participar da romaria. O périplo, de um total de 80 quilômetros, teve duas etapas: no primeiro dia, caminharam até Barra de Mangaraí, em Santa Leopoldina, onde pernoitaram. No sábado (23), reiniciaram a caminhada, a partir das 4h da manhã, até Vitória. Um exemplo de família que caminha unida e que cultiva a fé unida.

APAGÃO DIGITAL

Pra variar, o 4G da internet falhou na saída da Romaria dos Homens na Catedral, em várias regiões por onde passava a caminhada e também na Prainha, na chegada.

PROTESTO NO MEIO DA MULTIDÃO

Faixa exibida por policiais penais, em frente ao Palácio Anchieta, durante a Romaria dos Homens Crédito: Leonel Ximenes

Em frente ao Palácio Anchieta, um grupo de policiais penais, com faixas, protestava contra o governo do Estado.

APAGÃO ANALÓGICO

Também em frente ao palácio, os belos postes de linha clássica estavam apagados.

APAGÃO ANALÓGICO, SOLUÇÃO DIGITAL

Escuridão num trecho de cerca de 600m da Segunda Ponte. Parte da multidão acendeu as luzes dos seus celulares Crédito: Leonel Ximenes

Aliás, em parte da Segunda Ponte a multidão encarou a maior escuridão. Incentivados pelos locutores dos carros de som, muitos fiéis ligaram as luzes dos seus celulares, proporcionando um belo espetáculo.

O FIELZINHO DE NOSSA SENHORA

Na Vila Rubim, uma criança fofinha, na sacada da varanda de um sobrado, comandava a multidão e gritava: “Viva Nossa Senhora da Penha!”. Os romeiros, claro, respondiam ao comandante mirim.

TEM ERVA NO AR

Alguns metros adiante, na mesma Vila Rubim, muita gente sentiu um aroma diferente no ar. Parecia maconha. E era.

DUAS IGREJAS, UMA ROMARIA

Era fácil identificar a linha “teológica” dos grupos de romeiros que caminhavam com o apoio de carros de som. O pessoal da Teologia da Libertação e das Comunidades Eclesiais de Base (Cebs) entoava canções mais “politizadas”. Os romeiros carismáticos, por sua vez, cantavam músicas mais, diríamos, distantes da realidade social e política do povo. Mas as duas vertentes tinham canções bonitas para mostrar.

PADRE DAS ANTIGAS

Um padre de batina preta e com colarinho fechado, à moda antiga (sim, eles não foram extintos), subiu na divisória do meio da Segunda Ponte e ficou animando os fiéis.

XAMBINHO RAPIDINHO

Ainda em cima da ponte, o deputado estadual Xambinho, de terço na mão, rezava e andava rápido ao mesmo tempo.

TEM ROMARIA, TEM ELEIÇÃO, TEM POLÍTICO

Ano de eleição, ano de muitos políticos na Romaria dos Homens. Foram vistos pela coluna governador Renato Casagrande, os prefeitos Arnaldinho Borgo (Vila Velha) e Lorenzo Pazolini (Vitória), o deputado federal Evair de Melo e os estaduais Hércules Silveira e Rafael Favatto.

JOÃO COSER ECOLOGISTA

João Coser, do PT, também foi à romaria, mas, estranhamente, abandonou o vermelho que é característico dos petistas e vestiu uma camisa verde bem bonita.

ESTAMOS APRENDENDO

Mensagem simpática de boas-vindas da Prefeitura de Vila Velha no trecho final do viaduto do prolongamento da Segunda Ponte Crédito: Leonel Ximenes

A romaria estava muito organizada. Em todas as vias que desembocavam no caminho da procissão havia policiais militares, rodoviários federais ou guardas municipais.

XIXI AO AR LIVRE

Havia banheiros químicos no trajeto, mas muitos homens se desapertaram nos poucos terrenos baldios ao logo da Lindenberg.

BISPO DO POVO

Novo bispo auxiliar de Vitória, dom Andherson Franklin participou da romaria com a camisa da campanha Paz e Pão da Arquidiocese de Vitória Crédito: Divulgação