Lauriete abre o jogo e fala sobre o fim do seu primeiro casamento

Recém-separada do ex-senador Magno Malta, a deputada federal e cantora gospel Lauriete enfrenta outro desafio na sua vida pessoal: dar um fim aos boatos, que circulam nas redes sociais e em pequenos veículos de comunicação, que envolvem a sua separação do seu primeiro marido e pai da sua única filha, o vereador de Vila Velha Reginaldo de Almeida.
“Minha primeira reação foi de, perante a cólera, manter o sábio silêncio, mas tudo tem limite. A maldade, com intenso sofrimento, chegou ao coração de muitos inocentes”, desabafa Lauriete que, pela primeira vez, vem a público se manifestar sobre o fim do seu primeiro casamento.
Uma matéria mentirosa que circula pela internet ataca Reginaldo Almeida, pai da minha filha, divulgando supostos motivos da nossa separação na época. Minha primeira reação foi de, perante a cólera, manter o sábio silêncio, mas tudo tem limite.
A maldade, com intenso sofrimento, chegou ao coração de muitos inocentes. Assim, pelo tom delicado da pauta, e com respeito aos princípios cristãos humanitários, o meu dever moral exige um posicionamento firme e conclusivo, para encerrar definitivamente este assunto. Isso é necessário já que volta e meia desenterram essa calúnia e alguns sites de 'fofoca' se aproveitam para replicar essa maldade.
Nunca fiz nenhuma afirmação do motivo da minha separação com o pastor Reginaldo Almeida, pois sempre optei por não expor a minha vida pessoal.
Desconheço totalmente e considero inverdade os ataques pessoais contra ele. Informação plantada por maliciosos, perversos homens sem compromisso com a verdade, com a honra e sem a consciência da gravidade dos fatos que refletem dolorosamente em diversos inocentes.