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Leonel Ximenes

Lauriete abre o jogo e fala sobre o fim do seu primeiro casamento

'Minha primeira reação foi de, perante a cólera, manter o sábio silêncio, mas tudo tem limite. A maldade, com intenso sofrimento, chegou ao coração de muitos inocentes', desabafa Lauriete

Públicado em 

04 set 2019 às 13:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Lauriete é deputada federal pela segunda vez. Crédito: Michel Jesus/Câmara dos Deputados
Recém-separada do ex-senador Magno Malta, a deputada federal e cantora gospel Lauriete enfrenta outro desafio na sua vida pessoal: dar um fim aos boatos, que circulam nas redes sociais e em pequenos veículos de comunicação, que envolvem a sua separação do seu primeiro marido e pai da sua única filha, o vereador de Vila Velha Reginaldo de Almeida.
“Minha primeira reação foi de, perante a cólera, manter o sábio silêncio, mas tudo tem limite. A maldade, com intenso sofrimento, chegou ao coração de muitos inocentes”, desabafa Lauriete que, pela primeira vez, vem a público se manifestar sobre o fim do seu primeiro casamento.
O desabafo de Lauriete:
Uma matéria mentirosa que circula pela internet ataca Reginaldo Almeida, pai da minha filha, divulgando supostos motivos da nossa separação na época. Minha primeira reação foi de, perante a cólera, manter o sábio silêncio, mas tudo tem limite. 
A maldade, com intenso sofrimento, chegou ao coração de muitos inocentes. Assim, pelo tom delicado da pauta, e com respeito aos princípios cristãos humanitários, o meu dever moral exige um posicionamento firme e conclusivo, para encerrar definitivamente este assunto. Isso é necessário já que volta e meia desenterram essa calúnia e alguns sites de 'fofoca' se aproveitam para replicar essa maldade.
Nunca fiz nenhuma afirmação do motivo da minha separação com o pastor Reginaldo Almeida, pois sempre optei por não expor a minha vida pessoal.
Desconheço totalmente e considero inverdade os ataques pessoais contra ele. Informação plantada por maliciosos, perversos homens sem compromisso com a verdade, com a honra e sem a consciência da gravidade dos fatos que refletem dolorosamente em diversos inocentes.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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