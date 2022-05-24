Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Visita de Bolsonaro ao ES: guardião do Convento é vítima de fake news

Frei Djalmo Fuck está sendo acusado de ter contribuído para que o presidente desistisse de visitar o Estado, o que não é verdade

Publicado em 24 de Maio de 2022 às 13:08

Públicado em 

24 mai 2022 às 13:08
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Frei Djalmo Fuck
Frei Djalmo Fuck, guardião do Convento da Penha: mais uma vítima de mentiras nas redes sociais Crédito: Carlos Alberto Silva
O guardião do Convento da Penha, frei Djalmo Fuck, está sendo acusado em grupos de bolsonaristas de ter contribuído para que o presidente Jair Bolsonaro (PL) desistisse de visitar o Espírito Santo. Segundo a falsa versão divulgada inclusive em redes sociais, o frade teria dito que o Convento não possui estrutura ou segurança para receber o presidente,o que levou a assessoria de Bolsonaro a cancelar a visita.
Mas é tudo mentira. Frei Djalmo nunca se manifestou publicamente sobre a visita presidencial, que acabou cancelada na semana passada, conforme publicou a coluna. O guardião divulgou uma nota sobre o episódio.
“Esclareço que em nenhum momento fui procurado pelo Gabinete de Segurança Institucional do Governo Federal para tratar da vinda do Sr. Presidente ao ES! Nem tentei impedir sua vinda ao nosso Estado! É mentiroso, calunioso e infundado o texto que circula pelas redes sociais envolvendo meu nome e o do Convento da Penha! A casa da mãe dos capixabas recebe a todos de braços abertos!”, esclarece o franciscano.

Veja Também

Poucas&Boas: Tropa de choque de Bolsonaro ataca visita de Moro ao ES

Após críticas, Convento apaga post de guardião recebendo Sergio Moro

A boataria tomou tamanha proporção que até o deputado federal Evair de Melo (PP-ES), que estava articulando a vinda de Bolsonaro ao Estado, prevista para sexta (27) e sábado (28), veio a público defender frei Djalmo.
"É mentira texto que circula nos grupos de zap de que o cancelamento da vinda do presidente Bolsonaro ao ES está relacionada à falta de estrutura no Convento da Penha. Jamais existiu isso. É leviano envolver o Guardião do Convento nesse tema”, disse Evair no Twitter.
“Quem define essa questão de segurança é o GSI (Gabinete de Segurança Institucional), que sequer esteve no Estado para fazer as visitas. O cancelamento da vinda tem outros motivos, entre eles conflitos de agendas”, complementou o parlamentar.

Veja Também

Convento da Penha vai sediar encontro nacional da Igreja Católica

PRF-ES vai ao Convento: quem protege, também precisa de proteção

O frei Djalmo pode ter entrado na mira dos bolsonaristas desde fevereiro quando recebeu, no Convento da Penha, o então pré-candidato a presidente Sergio Moro, na época filiado ao Podemos, mas que logo depois migrou para o União Brasil. O ex-juiz se tornou algoz dos aliados de Bolsonaro desde que deixou o governo com críticas ao presidente da República.
A visita de Moro também foi criticada por militantes de esquerda, principalmente petistas. As críticas foram tão contundentes que levaram o guardião do Convento a apagar as postagens sobre a visita do ex-juiz nas redes sociais do templo católico mais famoso do Estado.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Bolsonaro revela quais são suas paixões no ES

Filho de Bolsonaro volta ao ES para participar de reality show

Governo do Estado considerou “surreal” não ter sido convidado por Bolsonaro

Padres do ES assinam pedido de impeachment de Bolsonaro

Bolsonaro elogia “as mãos grossas” do prefeito de Colatina

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Convento da Penha espírito santo Jair Bolsonaro Evair de Melo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e reagiu à abordagem, segundo a PM
Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré
Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias
Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados