Governo do Estado considerou “surreal” não ter sido convidado por Bolsonaro

Bolsonaro e Casagrande: nada de agenda comum no ES Crédito: Montagem Alan Santos | PR e Hélio Filho | Secom ES

A coluna apurou: o Palácio Anchieta considerou "surreal" o fato de o governo do Estado não ter sido convidado pela Presidência da República para a agenda com Bolsonaro no Espírito Santo. Até na quinta (10) à noite havia alguma expectativa pelo convite, mas nesta sexta-feira (11) de manhã, diante do silêncio de Brasília, o governador Casagrande resolveu tocar sua agenda e logo no começo do dia fez uma visita ao Hospital Dório Silva, na Serra.

2022 VEM AÍ

Sem agenda com o presidente, o governador acabou recebendo, secretamente (ou quase), o ex-prefeito de Vitória Luciano Rezende.

CHICLETES

Teve gente - muito próxima de Bolsonaro - que reclamava não poder conversar com o presidente nesta sexta (11). O motivo: o deputado Neucimar Fraga e o ex-senador Magno Malta não desgrudavam do presidente em momento algum.

PROMESSÔMETRO

Por falar em Neucimar Fraga (PSD), ele garantiu que o presidente vai criar a Universidade Federal de São Mateus, cidade que já tem uma extensão do campus da Ufes.

MISTÉRIO

Foto da bancada federal capixaba, em Vitória, tinha um enigma ao fundo. Escondidinhos, estavam o vereador federal Carlos Bolsonaro (esse moço não dá expediente na Câmara Municipal do Rio de Janeiro?) e o ex-senador e cantor de pagode gospel Magno Malta.

PRAZER, PRESIDENTE

Na chegada a Vitória, Neucimar Fraga teve de apresentar Norma Ayub (DEM) e Lauriete (PSC) a Bolsonaro. Pelo visto, o presidente não conhece bem as duas deputadas federais capixabas.

Atualização A deputada Lauriete, por intermédio da sua assessoria, diz que ela é muito próxima do presidente, desde que exerceu seu primeiro mandato na Câmara, e da primeira-dama, Michelle. Ainda segundo a parlamentar, a campanha dela foi feita com Bolsonaro e que tem história com ele. "Somos amigos e não preciso ser apresentada", ressalta a parlamentar capixaba.

AROMA ACEBOLADO

Sanduíche de rosbife acebolado foi servido à comitiva presidencial no helicóptero que foi para São Mateus. A coluna faz votos para que todos tenham tido tempo de fazer uma higiene bucal adequada.

FOME DE PODER

Já no trajeto Brasília-Vitória o cardápio do presidente e convidados foi café, ovos mexidos, frutas, manteiga e pão.

DEPUTADA NO PREJUÍZO

Sola que soltou do sapato da deputada federal Soraya Manato Crédito: Foto do leitor

A deputada federal Soraya Manato (PSL) correu tanto atrás do presidente que acabou no prejuízo. A sola do sapato da parlamentar não aguentou o tranco e acabou se soltando.

CONFETES

O deputado federal Da Vitória exaltou uma fala do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, de que a bancada federal capixaba é a melhor do país.

"CIDADÕES"

Sim. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, falou isso ao longo do seu discurso no ES.

ALMOJANTA

O ministro, por volta das 18h desta sexta, estava comendo uma moqueca capixaba, num tradicional restaurante da Praia do Canto, com o deputado Evair de Melo e o presidente do Sebrae-ES, Carlos André Santos de Oliveira. Pelo horário, não se sabe se era almoço ou jantar.

PRIMEIRA-DAMA ELOGIADA

Michelle Bolsonaro e Lícia Caliman, em visita à Apae em Vitória Crédito: Divulgação

Michelle Bolsonaro causou muito boa-impressão por onde passou nesta sexta-feira (11), em Vitória. “Simpática”, “informal” e “simples” foram alguns dos adjetivos usados em referência à primeira-dama. Na foto, ela com Lícia Caliman, a mulher do deputado Evair de Melo (PP), que articulou a vinda do presidente ao ES.

QUASE IGUAIS

De Bolsonaro, sobre o prefeito tucano de São Mateus, Daniel da Açaí: "Se não fosse o cabelo, diríamos que somos parecidos".

O COZINHEIRO DO PODER

Manato teve seus dotes na cozinha elogiados por Bolsonaro.

SOS MANATO

Por falar no ex-deputado, com braço na tipoia, ele vai precisar de um analgésico depois da agenda desta sexta.

A TERRA PROMETIDA?

Placa de um mateense: "Estamos há 892 dias sem corrupção".

ENSINA A ELE, DELEGADO!

O deputado Delegado Danilo Bahiense foi outro que mostrou os bastidores da visita do presidente nos stories. O parlamentar, que usava máscara, tirou uma selfie com Bolsonaro, que sabota o uso do equipamento de proteção.

FÃ DO MITO

Marido da vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB), Adilson Avelina foi com o filho do casal, de 4 anos de idade, nas costas receber Bolsonaro no aeroporto. Será que o companheiro Avelina gritou também mito!, mito!, mito!?

APARELHO CONFISCADO

Por falar na vice, ela não pôde entrar com seu celular na reunião com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, no Ministério Público do Trabalho (MPT), em Vitória. O aparelho ficou com a assessoria de Jaqueline

ESTRANHO

Carlos Bolsonaro, segundo fonte presente à comitiva, é quieto e gosta de observar.

MISTÉRIO 2

Aliás, o zero-dois não foi com a comitiva presidencial para São Mateus. Ficou em Vitória, com destino e agenda ignorados.

ESTRELA DA BOLHA

O deputado federal Eduardo Bolsonaro recebeu tratamento de pop star dos apoiadores do presidente.

DE CARONA

Os deputados estaduais Rafael Favatto (Patriota), Capitão Assumção (Patriota), Danilo Bahiense (sem partido) e Torino Marques (PSL) recepcionaram Bolsonaro no Aeroporto de Vitória e viajaram juntos, em outro helicóptero (não era o do presidente), para São Mateus.

PRESENTES PARA MICHELLE

Na sua visita ao Ministério Público do Trabalho (MPT), Michelle Bolsonaro ganhou peças do artesanato capixaba. Entre elas, uma réplica de uma casaca e de uma panela de barro, acompanhada de uma receita clássica da moqueca capixaba, iguaria que ela almoçou numa restaurante na Praça do Papa. A primeira-dama ganhou também caixas de bombons.

ALÔ, DONA MICHELLE!