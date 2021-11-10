Bolsonaro revela quais são suas paixões no ES

O presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) revelou, em entrevista a uma emissora de rádio do interior do Espírito Santo, quem são os parlamentares capixabas pelos quais é “apaixonado”. E todos eles estão em Brasília ou passaram pela capital federal.
“Tem parlamentares do Espírito Santo pelos quais sou apaixonado por eles. Como a esposa do Manato, a Soraya
, como o Evair, como o Magno Malta (ex-senador), entre outros”, enumerou Bolsonaro, que ainda pincelou sobre sua situação partidária na entrevista à Rádio Cultura FM de Castelo, terra natal do governador Casagrande
(PSB).
O presidente disse que há muita especulação a respeito da sua possível ida para o PL
. Bolsonaro informou que haverá uma conversa, provavelmente nesta quarta-feira (10), com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, um dos condenados no esquema do mensalão, para, segundo ele, “bater o martelo”.
Um dos pontos para que a relação seja sacramentada é o maior colégio eleitoral do país, São Paulo
. No território paulista, o presidente detalhou que, se for mesmo candidato à reeleição (alguma dúvida?), seria ideal que houvesse uma composição naquele Estado com o PL, um dos partidos do Centrão, tendo candidato próprio para governador e para senador. “Vou levar mais solução do que problema”, prometeu o presidente.
Sem detalhar se haverá candidato próprio do partido para o governo no Espírito Santo, caso se filie mesmo ao PL, Bolsonaro apenas destacou: “A gente vai ter que se entender”.
E mostrou suas prioridades: “O que queremos é ter uma boa bancada de senadores. E também de deputados federais. Não é que [a eleição de] governador esteja em segundo plano”.
A propósito: será que o general Heleno ainda canta “se gritar pega, Centrão!, não fica um, meu irmão”?