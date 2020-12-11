Bolsonaro elogia “as mãos grossas” do prefeito de Colatina

Ao falar de outro político - “a mão do cara parece um tijolo, o cara rala mesmo, não tem papo não”, Bolsonaro lembrou do exemplo de Meneguelli. Ajudado pelos seus acompanhantes na live - entre eles o novo ministro do Turismo, o sanfoneiro Gilson Machado
-, o presidente passou a tecer elogios ao prefeito colatinense.
“Igual ao prefeito lá do Espírito Santo, que esteve comigo, lá de Colatina. É o Sérgio Meneguelli”. E o elogio veio logo em seguida: “Eu peguei na mão do Sérgio e falei, ‘pô, Sérgio, você trabalha lá na limpeza urbana, porque tem a mão grossa, mas tu é o prefeito’”...
Em seguida, Bolsonaro revelou a reação de Meneguelli ao elogio presidencial, no encontro da semana passada: “Eu faço tudo”. “Então parabéns ao Sérgio Meneguelli”, disse o presidente, na live.
O presidente contou aos seus seguidores que é a segunda vez que conversa com Meneguelli
, mas que desta vez o encontro foi mais demorado. “Um abraço, Sérgio, boa sorte. Sei que ele não disputou a reeleição e está procurando um emprego aí”, ironizou.
Finalizando, o presidente disse que esteve com o chefe da SPU (Secretaria de Patrimônio da União), junto com o prefeito, e afirmou que vai passar um dos dois galpões do IBC (antigo Instituto Brasileiro do Café), em Colatina, para a prefeitura, conforme reivindicado por Meneguelli, em Brasília. “Este galpão poderá ser melhor aproveitado pela prefeitura”, reconheceu o presidente.
Além do novo ministro do Turismo, participaram da live presidencial na quinta-feira Geraldo Melo, presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), e Nabhan Garcia, secretário nacional de assuntos fundiários.