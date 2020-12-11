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Leonel Ximenes

Bolsonaro elogia “as mãos grossas” do prefeito de Colatina

Na tradicional live de quinta-feira, presidente lembrou aos seu apoiadores que Sérgio Meneguelli faz trabalhos braçais, como a limpeza urbana

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 11:06

Públicado em 

11 dez 2020 às 11:06
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Bolsonaro em sua live na noite de quinta-feira (10)
Bolsonaro em sua live acompanhado de auxiliares do governo Crédito: Reprodução de vídeo
A troca de elogios entre Bolsonaro e o prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli, parece não ter fim. Na noite desta quinta-feira (10), em sua tradicional live com apoiadores, o presidente lembrou a visita do prefeito ao Palácio do Planalto, na semana passada, e elogiou o capixaba por fazer até trabalhos braçais mesmo sendo prefeito.
Ao falar de outro político - “a mão do cara parece um tijolo, o cara rala mesmo, não tem papo não”, Bolsonaro lembrou do exemplo de Meneguelli. Ajudado pelos seus acompanhantes na live - entre eles o novo ministro do Turismo, o sanfoneiro Gilson Machado -, o presidente passou a tecer elogios ao prefeito colatinense.
“Igual ao prefeito lá do Espírito Santo, que esteve comigo, lá de Colatina. É o Sérgio Meneguelli”. E o elogio veio logo em seguida: “Eu peguei na mão do Sérgio e falei, ‘pô, Sérgio, você trabalha lá na limpeza urbana, porque tem a mão grossa, mas tu é o prefeito’”...
Em seguida,  Bolsonaro revelou a reação de Meneguelli ao elogio presidencial, no encontro da semana passada: “Eu faço tudo”. “Então parabéns ao Sérgio Meneguelli”, disse o presidente, na live.

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O presidente contou aos seus seguidores que é a segunda vez que conversa com Meneguelli, mas que desta vez o encontro foi mais demorado. “Um abraço, Sérgio, boa sorte. Sei que ele não disputou a reeleição e está procurando um emprego aí”, ironizou.
Finalizando, o presidente disse que esteve com o chefe da SPU (Secretaria de Patrimônio da União), junto com o prefeito, e afirmou que vai passar um dos dois galpões do IBC (antigo Instituto Brasileiro do Café), em Colatina, para a prefeitura, conforme reivindicado por Meneguelli, em Brasília. “Este galpão poderá ser melhor aproveitado pela prefeitura”, reconheceu o presidente.
Além do novo ministro do Turismo, participaram da live presidencial na quinta-feira Geraldo Melo, presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), e Nabhan Garcia, secretário nacional de assuntos fundiários.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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