Capitão do penta vai inaugurar complexo esportivo em Colatina

A convite do prefeito Sérgio Meneguelli
(Republicanos), Cafu, o capitão do penta, estará em Colatina
na próxima terça-feira (15) para inaugurar o complexo esportivo municipal. O ex-jogador, de 50 anos, chegará a Vitória às 10h15 e, à tarde, vai inaugurar a obra.
O complexo esportivo, localizado na Av. Senador Moacyr Dalla (Av. Beira-Rio), tem 91 mil metros quadrados e está equipado com quadra de tênis, pista de skate, quadra poliesportiva, quadra de futebol de areia, quadra de vôlei e campo de futebol society, além de uma grande área livre para lazer e atividades físicas. Em anexo, há também uma academia popular.
A quadra poliesportiva será entregue no dia 31 de dezembro. A obra foi iniciada em julho último e custou cerca de R$ 1,5 milhão mil aos cofres públicos.
O convite para Cafu inaugurar a obra foi feito pessoalmente pelo prefeito ao ex-jogador, quando eles se encontraram em São Paulo
. O capitão do tetra mantinha, até o ano passado, a Fundação Cafu, uma ONG que fazia trabalhos sociais no Jardim Irene, bairro da periferia da capital paulista onde o ex-lateral nasceu. Mas, por causa das dificuldades financeiras, a Fundação acabou fechando.