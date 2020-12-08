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Leonel Ximenes

Capitão do penta vai inaugurar complexo esportivo em Colatina

A convite do prefeito Sérgio Meneguelli, Cafu chega ao ES na próxima terça (15)

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

08 dez 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cafu se prepara para erguer a taça do penta em 2002 no Japão. Na camisa dele, a homenagem ao Jardim Irene, onde nasceu
Cafu se prepara para erguer a taça do penta em 2002 no Japão. Na camisa dele, a homenagem ao Jardim Irene, onde nasceu Crédito: Divulgação
A convite do prefeito Sérgio Meneguelli (Republicanos), Cafu, o capitão do penta, estará em Colatina na próxima terça-feira (15) para inaugurar o complexo esportivo municipal. O ex-jogador, de 50 anos, chegará a Vitória às 10h15 e, à tarde,  vai inaugurar a obra.
O complexo esportivo, localizado na Av. Senador Moacyr Dalla (Av. Beira-Rio), tem 91 mil metros quadrados e está equipado com quadra de tênis, pista de skate, quadra poliesportiva, quadra de futebol de areia, quadra de vôlei e campo de futebol society, além de uma grande área livre para lazer e atividades físicas. Em anexo, há também uma academia popular.

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A quadra poliesportiva será entregue no dia 31 de dezembro. A obra foi iniciada em julho último e custou cerca de R$ 1,5 milhão mil aos cofres públicos.
O completo esportivo que será inaugurado em Colatina
O complexo esportivo que será inaugurado em Colatina Crédito: Prefeitura de Colatina/Divulgação
O convite para Cafu inaugurar a obra foi feito pessoalmente pelo prefeito ao ex-jogador, quando eles se encontraram em São Paulo. O capitão do tetra mantinha, até o ano passado, a Fundação Cafu, uma ONG que fazia trabalhos sociais no Jardim Irene, bairro da periferia da capital paulista onde o ex-lateral nasceu. Mas, por causa das dificuldades financeiras, a Fundação acabou fechando.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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