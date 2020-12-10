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Decreto

Nomeação de Gilson Machado como ministro do Turismo é publicada no Diário da União

A troca na pasta ocorre após o então ministro Marcelo Álvaro Antônio ter exposto as articulações do governo para influenciar a sucessão de Rodrigo Maia

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 11:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 11:26
Presidente da Embratur, Gilson Machado Neto
Gilson Machado Neto é nomeado como ministro do Turismo  Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O decreto com a nomeação de Gilson Machado como ministro do Turismo foi publicado nesta quinta-feira (10), no Diário Oficial da União (DOU). Ele assume o posto no lugar de Marcelo Álvaro Antônio, que foi exonerado. No Diário Oficial, a exoneração de Marcelo Álvaro Antônio é descrita como "a pedido".
Conforme mostrou o Estadão, a troca na pasta ocorre após o então ministro Marcelo Álvaro Antônio ter exposto, em um grupo de mensagens, as articulações do governo para influenciar a sucessão do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Álvaro Antônio disse que o general Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, ofereceu a pasta do Turismo ao Centrão em troca de apoio ao candidato do Planalto.
O novo ministro que assume a pasta é fiel amigo do presidente Jair Bolsonaro, é conhecido por acompanhar o presidente em viagens pelo Brasil e por ser figura constante nas "lives" presidenciais, nas quais costuma tocar sanfona.

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