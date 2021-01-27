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Leonel Ximenes

Padres do ES assinam pedido de impeachment de Bolsonaro

Documento entregue à Câmara dos Deputados é subscrito por 380 lideranças católicas e evangélicas de todo o país

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 11:30

Públicado em 

27 jan 2021 às 11:30
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

62 pedidos de impeachment contra Bolsonaro estão tramitando na Câmara
62 pedidos de impeachment contra Bolsonaro estão tramitando na Câmara Crédito: Carolina Antunes/Agência Brasil
Pelo menos 380 lideranças das Igrejas Católica e Evangélicas assinaram o pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), entregue nesta terça (26), na Câmara dos Deputados, em Brasília. Na lista estão os padres Malvino Xavier da Silva, Melquisedec Carlos Fardin, Paulo César da Silva (Diocese de Colatina); Romário Hastenreiter (Diocese de São Mateus); Rogério Guimarães (Diocese de Cachoeiro); e o diácono Vitor Noronha, da Arquidiocese de Vitória.
O pedido de impeachment cita que, desde a chegada da pandemia do novo coronavírus ao país, o presidente minimizou o problema. O texto prossegue dizendo que “diante da mais grave crise de saúde pública da história do país e do planeta, o presidente da República, irresponsavelmente, oscilou entre o negacionismo, o menosprezo e a sabotagem assumida das políticas de prevenção e atenção à saúde dos cidadãos brasileiros”.
"São vários crimes de responsabilidade que o governo cometeu, inclusive contra os direitos fundamentais como a saúde e a vida. Pedimos ao Parlamento que não se omita diante de tantos crimes. É um basta, é hora de dizer chega a este governo criminoso. Espero que esse governo caia e a vida dos brasileiros seja salva"
Padre Romário  Hastenreiter - Pároco em Mantenópolis, um dos signatários do pedido de impeachment de Bolsonaro
O documento é assinado por lideranças ligadas a igrejas cristãs, incluindo católicas, anglicanas, luteranas, presbiterianas, batistas e metodistas, além de 17 movimentos cristãos.

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Entre os signatários estão dom Naudal Alves Gomes, bispo primaz da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e dom José Valdeci Santos Mendes, bispo de Brejo (MA) e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Sociotransfomadora da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).
“Temos a consciência de que nem todas as pessoas das nossas igrejas são favoráveis a esse ato que estamos fazendo, mas é importante destacar essa pluralidade e as contradições que existem no âmbito do Cristianismo. Nem todo Cristianismo é bolsonarista”, afirmou a pastora Romi Márcia Bencke, representante do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil.
Outros 61 pedidos de impeachment já foram apresentados à Câmara, dos quais 56 estão em análise, segundo dados da Secretaria-Geral da Câmara. Os demais cinco foram arquivados ou não aceitos por questões formais, sem que o mérito fosse analisado.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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