Padres do ES assinam pedido de impeachment de Bolsonaro

62 pedidos de impeachment contra Bolsonaro estão tramitando na Câmara Crédito: Carolina Antunes/Agência Brasil

Pelo menos 380 lideranças das Igrejas Católica e Evangélicas assinaram o pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), entregue nesta terça (26), na Câmara dos Deputados , em Brasília. Na lista estão os padres Malvino Xavier da Silva, Melquisedec Carlos Fardin, Paulo César da Silva (Diocese de Colatina); Romário Hastenreiter (Diocese de São Mateus); Rogério Guimarães (Diocese de Cachoeiro); e o diácono Vitor Noronha, da Arquidiocese de Vitória.

O pedido de impeachment cita que, desde a chegada da pandemia do novo coronavírus ao país, o presidente minimizou o problema. O texto prossegue dizendo que “diante da mais grave crise de saúde pública da história do país e do planeta, o presidente da República, irresponsavelmente, oscilou entre o negacionismo, o menosprezo e a sabotagem assumida das políticas de prevenção e atenção à saúde dos cidadãos brasileiros”.

"São vários crimes de responsabilidade que o governo cometeu, inclusive contra os direitos fundamentais como a saúde e a vida. Pedimos ao Parlamento que não se omita diante de tantos crimes. É um basta, é hora de dizer chega a este governo criminoso. Espero que esse governo caia e a vida dos brasileiros seja salva" Padre Romário Hastenreiter - Pároco em Mantenópolis, um dos signatários do pedido de impeachment de Bolsonaro

O documento é assinado por lideranças ligadas a igrejas cristãs, incluindo católicas, anglicanas, luteranas, presbiterianas, batistas e metodistas, além de 17 movimentos cristãos.

Entre os signatários estão dom Naudal Alves Gomes, bispo primaz da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e dom José Valdeci Santos Mendes, bispo de Brejo (MA) e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Sociotransfomadora da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

“Temos a consciência de que nem todas as pessoas das nossas igrejas são favoráveis a esse ato que estamos fazendo, mas é importante destacar essa pluralidade e as contradições que existem no âmbito do Cristianismo. Nem todo Cristianismo é bolsonarista”, afirmou a pastora Romi Márcia Bencke, representante do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil.