Em carreata no ES, manifestantes protestam contra Bolsonaro

Carreata contra Bolsonaro aconteceu neste sábado (23) Crédito: Alberto Borém

De acordo com a coordenação do ato no Estado, as principais pautas do ato foram a gestão da saúde pública nacional, o atraso da campanha de vacinação no país e o "desrespeito com a vida" por parte do governo federal . Eles pedem também o impeachment do presidente da República.

O presidente do grupo Aliança Progressista, Rafael Primo, que foi candidato à Prefeitura de Vila Velha em 2020 pela Rede Sustentabilidade, explicou que grupos de diversos locais participaram da carreata, incluindo Vitória (Viaduto Araceli - Camburi), Vila Velha (Parque da Prainha), Serra (Parque da Cidade, em Laranjeiras) e Cariacica (Estádio Kleber Andrade).

O encontro de todas as carreatas acontece na Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória. De lá, os manifestantes seguem até a Praça do Pedágio, onde o ato vai terminar.

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"Sabemos do perigo de promover qualquer coisa no meio da pandemia, mas a situação é tão adversa que temos que fazer essa mobilização. Usamos todos os protocolos e medidas de segurança contra a Covid-19, mas temos que nos expor para proteger um bem maior", afirmou Rafael.

Rafael destacou: "O volume (de participantes) agora é o que menos importa. O que queremos deixar claro é que tem um setor da sociedade que não aceita a condução o governo federal. Deixar claro que a condução do governo federal não tem cabimento é um desrespeito à vida e a tudo".