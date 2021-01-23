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Defesa de impeachment

Em carreata no ES, manifestantes protestam contra Bolsonaro

Impeachment do presidente e críticas sobre a gestão da pandemia do coronavírus pelo Ministério da Saúde foram as principais pautas do ato, que aconteceu neste sábado (23)

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 18:49

Siumara Gonçalves

Siumara Gonçalves

Publicado em 

23 jan 2021 às 18:49
Carreata contra Bolsonaro acontece neste sábado (23)
Carreata contra Bolsonaro aconteceu neste sábado (23) Crédito: Alberto Borém
Na tarde deste sábado (23), manifestantes fizeram carreatas contra o presidente da república, Jair Bolsonaro (sem partido), e a condução da pandemia do novo coronavírus pelo Ministério da Saúde. No Espírito Santo, grupos partiram em protesto de diferentes pontos da Grande Vitória.
De acordo com a coordenação do ato no Estado, as principais pautas do ato foram a gestão da saúde pública nacional, o atraso da campanha de vacinação no país e o "desrespeito com a vida" por parte do governo federal. Eles pedem também o impeachment do presidente da República.

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O presidente do grupo Aliança Progressista, Rafael Primo, que foi candidato à Prefeitura de Vila Velha em 2020 pela Rede Sustentabilidade, explicou que grupos de diversos locais participaram da carreata, incluindo Vitória (Viaduto Araceli - Camburi), Vila Velha (Parque da Prainha), Serra (Parque da Cidade, em Laranjeiras) e Cariacica (Estádio Kleber Andrade).
O encontro de todas as carreatas acontece na Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória. De lá, os manifestantes seguem até a Praça do Pedágio, onde o ato vai terminar. 
"Sabemos do perigo de promover qualquer coisa no meio da pandemia, mas a situação é tão adversa que temos que fazer essa mobilização. Usamos todos os protocolos e medidas de segurança contra a Covid-19, mas temos que nos expor para proteger um bem maior", afirmou Rafael.

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Rafael destacou: "O volume (de participantes) agora é o que menos importa. O que queremos deixar claro é que tem um setor da sociedade que não aceita a condução o governo federal. Deixar claro que a condução do governo federal não tem cabimento é um desrespeito à vida e a tudo".
Após chegar à Praça do Pedágio, o ato deve durar entre uma e duas horas. Não foi informado o horário em que o protesto deve acabar.

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