Políticos do ES parabenizam Biden pela posse como presidente dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de posse realizada no Capitólio, em Washington (DC), nesta quarta-feira (20) Crédito: JONATHAN ERNST/ESTADÃO CONTEÚDO

O governador fez críticas à gestão do ex-presidente Donald Trump , que deixou a Casa Branca na manhã desta quarta. Trump não quis participar da posse de Biden, rompendo assim uma tradição americana.

"A saída de Trump representa derrota da prática reacionária que não levou em consideração temas como mudança climática, direitos humanos, cultura de paz e harmonia mundial", escreveu Casagrande na rede social.

A posse de Joe Biden e Kamala Harris faz o mundo ficar mais leve. A saída de Trump representa derrota da prática reacionária que não levou em consideração temas como mudança climática, direitos humanos, cultura de paz e harmonia mundial. Nossa esperança é de diálogo multilateral — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) January 20, 2021

Em entrevista à Rádio CBN Vitória na tarde desta quarta, Casagrande também falou sobre a posse de Biden como um momento histórico, que traz de volta a harmonia mundial e o diálogo multilateral. "Depois de quatro anos de tanto retrocesso, atraso, desrespeito às conquistas das últimas décadas, é uma grande vitória para todo cidadão equilibrado e de bom senso no mundo todo", afirmou em referência ao mandato de Donald Trump.

"Os Estados Unidos são referência para a política e a democracia mundial", completou.

O ex-governador do Estado Paulo Hartung (sem partido ) também usou as redes sociais para comentar a posse. Ele classificou o evento como um dia de fortalecimento da democracia e enfraquecimento da "onda populista e o rompante daqueles que negam a ciência e os fatos".

Hartung ainda ressaltou a importância de Kamala Harris na vice-presidência. Kamala faz história ao ser a primeira mulher negra a ocupar o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos.

A posse de @JoeBiden e @KamalaHarris entra para a história como o dia em que a democracia mostra sua força, enfraquecendo a onda populista e o rompante daqueles que negam a ciência e os fatos. Junto a isso, temos a importante simbologia da primeira mulher vice-presidente nos EUA. — Paulo Hartung (@PauloHartungES) January 20, 2021

O senador Fabiano Contarato (Rede) postou, também no Twitter, que "o mundo respira aliviado com o fim da Era Trump". E registrou que o novo governo acena à reconciliação do povo americano.

O mundo respira aliviado com o fim da Era Trump. Com a diversidade de seu governo, Biden e Harris acenam à reconciliação do povo americano. Que não percam de vista a "América Esquecida": assim, as cicatrizes na Democracia fecharão por si mesmas. Que esse dia chegue para o Brasil! pic.twitter.com/hLAlH5Pmo2 — Fabiano Contarato (@ContaratoSenado) January 20, 2021

Já o senador Marcos do Val (Podemos) desejou um bom governo para Biden e Kamala e disse que espera melhores relações dos Estados Unidos com o Brasil.

Como Vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional desejo toda benção para o novo governo dos EUA e ainda melhores relações com o Brasil. pic.twitter.com/9jfmnluxec — Marcos do Val (@marcosdoval) January 20, 2021

A senadora Rose de Freitas (MDB) afirmou que a posse de Biden representa a vitória da democracia. Ela criticou a gestão de Trump e disse que "o retrocesso com traços autoritários ficou para trás".

2) "O retrocesso com traços autoritários ficou pra trás, comeu poeira e o vento da #liberdade chega abraçando com respeito, com plenitude democrática. Sejam bem-vindos os que na democracia acreditam". — Rose de Freitas (@SenadoraRose) January 21, 2021

Em seu último discurso antes de deixar a Casa Branca, nesta manhã, Trump disse que voltaria, de alguma forma, ao governo.

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