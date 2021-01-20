Políticos do ES parabenizam Biden pela posse como presidente dos EUA

A posse do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nesta quarta-feira (20), foi saudada e até comemorada por políticos do Espírito Santo. Em uma publicação no Twitter, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), parabenizou o democrata e disse que o mundo fica "mais leve" com o novo governo.
O governador fez críticas à gestão do ex-presidente Donald Trump, que deixou a Casa Branca na manhã desta quarta. Trump não quis participar da posse de Biden, rompendo assim uma tradição americana.
"A saída de Trump representa derrota da prática reacionária que não levou em consideração temas como mudança climática, direitos humanos, cultura de paz e harmonia mundial", escreveu Casagrande na rede social.
Em entrevista à Rádio CBN Vitória na tarde desta quarta, Casagrande também falou sobre a posse de Biden como um momento histórico, que traz de volta a harmonia mundial e o diálogo multilateral. "Depois de quatro anos de tanto retrocesso, atraso, desrespeito às conquistas das últimas décadas, é uma grande vitória para todo cidadão equilibrado e de bom senso no mundo todo", afirmou em referência ao mandato de Donald Trump.
"Os Estados Unidos são referência para a política e a democracia mundial", completou.
O ex-governador do Estado Paulo Hartung (sem partido) também usou as redes sociais para comentar a posse. Ele classificou o evento como um dia de fortalecimento da democracia e enfraquecimento da "onda populista e o rompante daqueles que negam a ciência e os fatos".
Hartung ainda ressaltou a importância de Kamala Harris na vice-presidência. Kamala faz história ao ser a primeira mulher negra a ocupar o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos.
O senador Fabiano Contarato (Rede) postou, também no Twitter, que "o mundo respira aliviado com o fim da Era Trump". E registrou que o novo governo acena à reconciliação do povo americano.
Já o senador Marcos do Val (Podemos) desejou um bom governo para Biden e Kamala e disse que espera melhores relações dos Estados Unidos com o Brasil.
A senadora Rose de Freitas (MDB) afirmou que a posse de Biden representa a vitória da democracia. Ela criticou a gestão de Trump e disse que "o retrocesso com traços autoritários ficou para trás".
A cerimônia de posse começou às 14h desta quarta-feira no Capitólio, em Washington D.C, que foi palco de ataques na última semana por apoiadores de Trump, que alegavam, sem provas, fraude nas eleições americanas. A invasão do Congresso resultou em cinco mortes, vandalismo e interrupção da sessão dos congressistas.
Em seu último discurso antes de deixar a Casa Branca, nesta manhã, Trump disse que voltaria, de alguma forma, ao governo.
Joe Biden toma posse como novo presidente dos Estados Unidos
Joe Biden é o homem mais velho a chegar à presidência dos EUA e tem a missão de comandar a maior potência do mundo em um momento de crise econômica e uma pandemia que já matou mais de 400 mil pessoas no país.
Devido à pandemia de Covid-19, a posse não aconteceu nos moldes tradicionais. A quantidade de convidados foi limitada. Estiveram presentes familiares, alguns congressistas, membros da Suprema Corte e os ex-presidentes Barack Obama e George W. Bush, com as respectivas esposas. O ex-vice-presidente Mike Pence também compareceu à posse.