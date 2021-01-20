Doria cumprimenta Biden por posse na Presidência dos EUA

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), publicou uma mensagem de cumprimento ao presidente eleito dos EUA, Joe Biden, que assume a Casa Branca nesta quarta-feira (20).
"É a retomada dos valores democráticos e respeito à liberdade. Que sirva de lição aos negacionistas e de inspiração aos que amam a vida", escreveu Dória, em seu perfil no Twitter.
Há duas semanas, o governador paulista comentou o ataque ao Congresso dos EUA e disse que as "cenas de vandalismo e barbárie" servem de alerta para o Brasil, "onde a minoria que flerta com o autoritarismo e fanatismo tenta enfraquecer as instituições e ameaçar o Estado de Direito".