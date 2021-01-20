Biden promete medidas logo após posse, incluindo alívio econômico por Covid

Joe Biden, presidente eleito dos EUA, coloca máscara de proteção Crédito: Reuters/Folhapress

A equipe do presidente eleito dos Estados Unidos , Joe Biden, divulgou comunicado no qual ele promete que, horas após a posse desta quarta-feira (20), assinará vários decretos, incluindo medidas de apoio econômico diante do choque da Covid-19 . A nota diz que Biden adotará "um número histórico de ações para entregar alívio imediato a famílias pelos EUA que lutam diante de crises convergentes".

A equipe de Biden informa que ele assinará decretos, memorandos, diretivas e cartas para apontar os passos iniciais de seu governo a fim de enfrentar a crise, incluindo uma tentativa de mudança de rumo na pandemia, alívio econômico, combate às mudanças climáticas e avanços rumo à igualdade racial.

As medidas anunciadas contêm propostas já discutidas anteriormente por Biden, como o incentivo ao uso de máscaras contra a Covid-19 em seus primeiros 100 dias de governo, a volta dos EUA à Organização Mundial de Saúde (OMS) e a estruturação do governo federal para permitir melhor resposta unificada à pandemia.

Na frente econômica, o democrata diz que estenderá uma moratória contra despejos e execuções de hipotecas, bem como uma pausa nos pagamentos de empréstimos para custos com educação.