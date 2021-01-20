Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Biden promete medidas logo após posse, incluindo alívio econômico por Covid
EUA

Biden promete medidas logo após posse, incluindo alívio econômico por Covid

Equipe de Biden informa que ele assinará decretos, memorandos, diretivas e cartas para apontar os passos iniciais de seu governo a fim de enfrentar a crise
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 jan 2021 às 08:17

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 08:17

Biden, candidato democrata à presidência dos EUA, fala sobre a eleição presidencial de 2020 em Wilmington, Delaware
Joe Biden, presidente eleito dos EUA, coloca máscara de proteção Crédito: Reuters/Folhapress
A equipe do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, divulgou comunicado no qual ele promete que, horas após a posse desta quarta-feira (20), assinará vários decretos, incluindo medidas de apoio econômico diante do choque da Covid-19. A nota diz que Biden adotará "um número histórico de ações para entregar alívio imediato a famílias pelos EUA que lutam diante de crises convergentes".
A equipe de Biden informa que ele assinará decretos, memorandos, diretivas e cartas para apontar os passos iniciais de seu governo a fim de enfrentar a crise, incluindo uma tentativa de mudança de rumo na pandemia, alívio econômico, combate às mudanças climáticas e avanços rumo à igualdade racial.
As medidas anunciadas contêm propostas já discutidas anteriormente por Biden, como o incentivo ao uso de máscaras contra a Covid-19 em seus primeiros 100 dias de governo, a volta dos EUA à Organização Mundial de Saúde (OMS) e a estruturação do governo federal para permitir melhor resposta unificada à pandemia.

Veja Também

Biden toma posse como presidente em meio a crises sanitária e de segurança

Na frente econômica, o democrata diz que estenderá uma moratória contra despejos e execuções de hipotecas, bem como uma pausa nos pagamentos de empréstimos para custos com educação.
Biden diz ainda que levará o país de volta ao Acordo de Paris, abandonado por Donald Trump, e decretará outras medidas em apoio à ciência e ao meio ambiente. E promete também uma iniciativa abrangente para enfrentar a desigualdade racial, com apoio a comunidades menos servidas pelos agentes públicos. Afirma ainda que interromperá a construção de um muro na fronteira com o México e reverterá o que considera um veto atual à entrada de muçulmanos no país.

Veja Também

Biden homenageia vítimas de Covid e fala em "curar o país"

Biden lidará com Congresso mais diverso e polarizado dentro dos partidos

Antes de ir para Washington, Biden diz que está honrado em ser presidente

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estados Unidos Joe Biden Eleições nos EUA
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027
Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados