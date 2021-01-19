Antes de ir para Washington, Biden diz que está honrado em ser presidente

Joe Biden, novo presidente dos EUA Crédito: Reuters/Folhapress

O democrata Joe Biden fez um rápido discurso em Wilmington, Delaware, nesta terça-feira, antes de partir para Washington, onde tomará posse como o 46º presidente dos Estados Unidos nesta quarta-feira, 20.

"Eu estou muito honrado em ser seu próximo presidente e comandante em chefe", declarou Biden, ao lado da esposa, Jill.

"Sei que são tempos sombrios, mas sempre há luz. É isso que torna esse estado tão especial", afirmou Biden. Delaware é o Estado pelo qual Biden se elegeu senador.