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Cerimônia na quarta

Antes de ir para Washington, Biden diz que está honrado em ser presidente

O democrata Joe Biden fez um rápido discurso em Wilmington, Delaware, nesta terça-feira, antes de partir para Washington, onde tomará posse como o 46° presidente dos Estados Unidos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 jan 2021 às 17:23

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 17:23

Joe Biden venceu por unanimidade a votação em Dixville Notch
Joe Biden, novo presidente dos EUA Crédito: Reuters/Folhapress
O democrata Joe Biden fez um rápido discurso em Wilmington, Delaware, nesta terça-feira, antes de partir para Washington, onde tomará posse como o 46º presidente dos Estados Unidos nesta quarta-feira, 20.
"Eu estou muito honrado em ser seu próximo presidente e comandante em chefe", declarou Biden, ao lado da esposa, Jill.
"Sei que são tempos sombrios, mas sempre há luz. É isso que torna esse estado tão especial", afirmou Biden. Delaware é o Estado pelo qual Biden se elegeu senador.
Com lágrimas nos olhos, o democrata lamentou que seu filho Beau, que morreu de câncer em 2015, não estivesse com ele.

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