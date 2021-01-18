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Posse no dia 20

Para assumir vice-presidência, Kamala Harris renuncia no Senado dos EUA

Ela será substituída por Alex Padilla, que se torna, agora, o primeiro senador latino da história do Estado
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 jan 2021 às 18:47

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 18:47

Kamala Harris anunciada como vice-presidente na campanha de Biden
Kamala Harris anunciada como vice-presidente na campanha de Biden Crédito: Getty Images
Dois dias antes de tomar posse como vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris renunciou nesta segunda-feira, 18, ao cargo de senadora pela Califórnia. Ela será substituída por Alex Padilla, que se torna, agora, o primeiro senador latino da história do Estado.
"Foi uma honra servir à Califórnia. Nós trabalhamos muito para ampliar a proteção ao meio ambiente. Sabemos que a Califórnia foi líder nessa batalha", afirmou a vice-presidente eleita na chapa de Joe Biden, em vídeo publicado hoje nas suas redes sociais. "Só queria dizer 'obrigada' por estes quatro anos. Claro que não estou dizendo 'adeus', porque estou dizendo 'olá' como sua nova vice-presidente", completou.
Como "número dois" na hierarquia do poder nos Estados Unidos, Kamala Harris vai acumular o cargo de presidente do Senado norte-americano, como manda a Constituição local.
Ela e Biden tomam posse na quarta-feira, 20, em uma cerimônia de segurança reforçada em meio à forte polarização política no país e após a invasão do Capitólio por extremistas apoiadores do atual presidente, o republicano Donald Trump.
Também nas redes sociais, Padilla agradeceu o trabalho de Harris nos últimos quatro anos e garantiu que vai dar sequência ao legado da democrata. "Vou trabalhar todos os dias para honrar essa confiança e entregar conquistas para todos os 40 milhões de californianos", publicou.

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