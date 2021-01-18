Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Trump vai fazer evento de despedida no dia da posse de Joe Biden
Em locais diferentes

Trump vai fazer evento de despedida no dia da posse de Joe Biden

A ausência de um presidente que deixa o cargo na posse do que assume não ocorre nos EUA há 152 anos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 jan 2021 às 16:43

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 16:43

Trump X Biden: eleições americanas ocorrem nesta terça-feira (3)
Trump decidiu não participar da posse de Biden Crédito: Montagem/Exame
Contrariando uma tradição centenária da política americana, o presidente Donald Trump vai deixar de ir à cerimônia de posse de seu sucessor, Joe Biden, e organizará um evento alternativo para sua despedida no mesmo dia. A ausência de um presidente que deixa o cargo na posse do que assume não ocorre nos EUA há 152 anos. De acordo com a Bloomberg, Trump anunciou planos para uma despedida na Base Conjunta Andrews, em Maryland, às 8h da quarta-feira, dia 20. A cerimônia ocorrerá quatro horas antes de Biden fazer seu juramento em Washington. Apoiadores e ex-funcionários do governo já receberam o convite para o evento.
A decisão de Trump de não participar da posse de Joe Biden foi anunciada em 8 de janeiro, dois dias depois da invasão no Capitólio. "Para todos que perguntaram, eu não irei à cerimônia de posse em 20 de janeiro", escreveu o mandatário em seu Twitter na ocasião.
Ao longo da história dos EUA, três presidentes se recusaram a acompanhar o novo mandatário, todos no século XIX: John Adams, em 1801, John Quincy Adams, em 1829, e Andrew Johnson, em 1869. De acordo com o jornal The Washington Post, a última vez que isso ocorreu foi há 152 anos.
As cerimônias de posse são realizadas no Capitólio, sede do Congresso dos EUA, e o único ato exigido pela Carta Magna é o juramento de posse, realizado às 12h pelo horário local. Após o juramento, é comum que os presidentes recém-empossados façam o discurso inaugural. Ao longo da história, foram 54 discursos proferidos por 37 presidentes nos EUA.

Veja Também

Biden fará apelo à unidade em discurso e tomará ações contra a Covid-19

Lady Gaga vai cantar o hino dos EUA na posse de Joe Biden

Biden anuncia pacote fiscal de US$ 1,9 tri e prevê auxílio de US$ 2.000

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Donald Trump Estados Unidos Mundo Joe Biden
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES
Imagem de destaque
'Irmão' de Bolsonaro e inspiração para a direita radical, Orbán perde eleição após 16 anos na Hungria
Imagem de destaque
Influencer mostra bom-humor ao ficar preso em banheiro do Cais das Artes; vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados