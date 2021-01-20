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Véspera da posse

Biden homenageia vítimas de Covid e fala em "curar o país"

Novo presidente dos EUA toma posse nesta quarta-feira (20) em meio à pandemia de Covid-19 e ataques de extremistas

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 21:29

Publicado em 

19 jan 2021 às 21:29
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, e a cantora Lady Gaga
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, e a cantora Lady Gaga, que vai participar da cerimônia de posse Crédito: Reprodução/Instagram @ladygaga
No dia em que os EUA atingiram a sombria marca de 400 mil mortes por Covid-19, o presidente eleito, Joe Biden, participou de um evento em homenagem às vítimas da pandemia e disse que é preciso enfrentar a dor de lembrá-las para começar a curar o país. "É importante fazer isso como nação e é por isso que estamos aqui hoje."
"Para curar, devemos lembrar. E, às vezes, é difícil lembrar. Mas é assim que curamos", disse Biden em um brevíssimo discurso. Ele estava acompanhado da mulher Jill e dos netos, além da vice-presidente eleita, Kamala Harris, que também fez uma fala sobre o luto causado pela tragédia sanitária.
"Esta noite sofremos e começamos a nos curar juntos", afirmou Kamala.

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Diante de luzes colocadas ao longo da piscina refletora do Lincoln Memorial, um dos monumentos mais emblemáticos de Washington, Biden disse que era preciso "iluminar as trevas" e "lembrar tudo o que perdemos". O democrata toma posse nesta quarta-feira (20) como o 46º presidente dos EUA depois de quatro anos de um governo divisivo do republicano Donald Trump.
A vigília em homenagem às vítimas da Covid-19 foi marcada pelas luzes e badalas das igrejas de uma Washington sitiada. A cidade teve a segurança redobrada para a cerimônia de posse de Biden após as ameaças de novos ataques e protestos violentos, na esteira da invasão do Capitólio, em 6 de janeiro.
Diversos cidades americanas também se juntaram à iluminação em memória das vítimas da pandemia. Em Nova York, o Empire State Building acendeu em vermelho, simbolizando o pulsar do coração.

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