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  • Veja a posse de Joe Biden como 46° presidente dos EUA
Acompanhe a cerimônia

Veja a posse de Joe Biden como 46° presidente dos EUA

Cerimônia ocorre com limitações provocadas pela pandemia do novo coronavírus e com segurança reforçada, após o ataque ao Capitólio no início do mês. Assista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2021 às 12:30

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 12:30

Joe Biden assume, nesta quarta-feira (20), como o 46º presidente dos Estados Unidos em uma cerimônia com limitações provocadas pela pandemia do novo coronavírus e com segurança reforçada, após o ataque ao Capitólio no início do mês. Ele e a vice-presidente Kamala Harris tomam posse às 12h (14h no horário de Brasília). Acompanhe abaixo. 
A posse de Biden e Kamala Harris não terá desfile, multidões ou baile, mas ocorrem atos virtuais e televisionados para compensar a falta de público. O atual presidente, Donald Trump, não vai comparecer à posse
O número de convidados é limitado. Além de congressistas e dos membros do governo, estão presentes os ex-presidentes Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton, acompanhados de suas esposas, e o vice-presidente Mike Pence. Todos os convidados usam máscaras.

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