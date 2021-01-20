Veja a posse de Joe Biden como 46° presidente dos EUA

Joe Biden assume, nesta quarta-feira (20), como o 46º presidente dos Estados Unidos em uma cerimônia com limitações provocadas pela pandemia do novo coronavírus e com segurança reforçada, após o ataque ao Capitólio no início do mês. Ele e a vice-presidente Kamala Harris tomam posse às 12h (14h no horário de Brasília). Acompanhe abaixo.
A posse de Biden e Kamala Harris não terá desfile, multidões ou baile, mas ocorrem atos virtuais e televisionados para compensar a falta de público. O atual presidente, Donald Trump, não vai comparecer à posse
O número de convidados é limitado. Além de congressistas e dos membros do governo, estão presentes os ex-presidentes Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton, acompanhados de suas esposas, e o vice-presidente Mike Pence. Todos os convidados usam máscaras.