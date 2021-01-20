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Posse americana

Embaixador do Brasil nos EUA celebra posse de Biden

Em post publicado no Twitter, nesta quarta-feira (20), o embaixador do Brasil nos EUA, Nestor Forster, celebrou a posse de Joe Biden como presidente dos EUA
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 jan 2021 às 13:58

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 13:58

Embaixador do Brasil nos EUA, Nestor Forster
Embaixador do Brasil nos EUA, Nestor Forster Crédito: @BRAmbassadorUS/Twitter
Em um post publicado no Twitter nesta quarta-feira (20), o embaixador do Brasil nos EUA, Nestor Forster, celebrou a posse de Joe Biden como presidente dos EUA

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Em inglês, o diplomata afirmou estar "honrado em comparecer à cerimônia" e "ansioso para trabalhar com a nova gestão, para avançar numa dinâmica mais ampla da agenda Brasil-EUA".
Na mensagem, ele marca os perfis de Biden, da vice-presidente eleita, Kamala Harris, do indicado para assumir o Departamento de Estado, Anthony Blinken, do nomeado para ser diretor sênior para o Hemisfério Ocidental no Conselho de Segurança Nacional responsável por assuntos ligados à América Latin, Juan Gonzalez, e do escolhido para ser enviado especial para o clima, John Kerry.

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