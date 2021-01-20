Embaixador do Brasil nos EUA celebra posse de Biden

Em inglês, o diplomata afirmou estar "honrado em comparecer à cerimônia" e "ansioso para trabalhar com a nova gestão, para avançar numa dinâmica mais ampla da agenda Brasil-EUA".

Na mensagem, ele marca os perfis de Biden, da vice-presidente eleita, Kamala Harris, do indicado para assumir o Departamento de Estado, Anthony Blinken, do nomeado para ser diretor sênior para o Hemisfério Ocidental no Conselho de Segurança Nacional responsável por assuntos ligados à América Latin, Juan Gonzalez, e do escolhido para ser enviado especial para o clima, John Kerry.