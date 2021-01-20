Trump deixa Casa Branca pela última vez como presidente dos EUA

Donald Trump deixou a Casa Branca às 8h15 (10h15 em Brasília), pela última vez como presidente dos Estados Unidos. Ao lado da mulher, Melania, ele embarcou no helicóptero Marine One, que decolou minutos depois rumo à base de Andrews, onde pegará um voo para a Flórida. Ele fará um discurso ao lado do avião, antes do embarque. Será sua última viagem oficial no Air Force One.
Trump decidiu não ir à posse de Joe Biden, marcada para 12h (14h em Brasília), e deixar o cargo sem cumprimentar o novo presidente, como é tradição no país. Ele é o primeiro mandatário a faltar na posse do sucessor em mais de um século.
Outros líderes só deixaram Washington após a transição de cargo, e muitas vezes tiveram a companhia do novo presidente até o helicóptero que os levaram embora. Assim, a saída de Trump foi comparada pela imprensa americana à partida de Richard Nixon, que deixou o cargo após renunciar, em 1974.
Nas últimas horas no cargo, Trump deu perdão presidencial a mais de cem pessoas, incluindo Steve Bannon, que foi seu estrategista na campanha de 2016 e era acusado de fraude ao pedir doações para a construção de um muro na fronteira.