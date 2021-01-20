Trump concede perdão a Bannon e outros aliados poucas horas antes de deixar Presidência

A horas de deixar a Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump concedeu perdão, na madrugada desta quarta-feira (20), ao seu ex-assessor Steve Bannon, além de outros aliados.

Também foi beneficiado pelo perdão presidencial Elliott Broidy, doador da campanha do republicano que confessou ter conspirado para violar leis estrangeiras de lobby político.

Ao todo, 143 pessoas receberam indultos do presidente.

Diferentemente do que vinha sendo especulado, contudo, Trump não incluiu no pacote de perdoados seu advogado, Rudy Giuliani, nem concedeu perdão a seus familiares ou a si mesmo.

CAMPANHA VIRTUAL DE DOAÇÕES

Bannon é acusado de participar de uma fraude numa campanha virtual de doações relacionada à construção de um muro na fronteira entre EUA e México, uma promessa de Trump. Ele chegou a ser preso em agosto, mas foi liberado em seguida, após pagar fiança de US$ 5 milhões (R$ 26,8 milhões).

Como ainda não foi condenado, na prática o indulto o livra das acusações.