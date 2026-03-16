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Invasão ao perfil do Oscar, orgulho nacional e 'uma derrota atrás da outra': a reação do Brasil ao Oscar 2026

'O Agente Secreto' perdeu em todas as quatro categorias que concorria na premiação; Brasil voltou para casa sem estatuetas

Publicado em 16 de março de 2026 às 02:36

A atriz Tânia Maria gravou um vídeo nas redes sociais comentando sobre resultado no Oscar Crédito: Victor Jucá/Divulgação

A noite de domingo (15/03) não foi a melhor para o Brasil no Oscar 2026. O Agente Secreto, que concorria em quatro categorias acabou sem nenhuma estatueta, contrariando as grandes expectativas em torno do filme.

O longa dirigido por Kléber Mendonça perdeu nas categorias de Melhor Filme e Melhor Escalação de Elenco para Uma Batalha Após a Outra — o grande vencedor do Oscar, com seis prêmios — e para o norueguês Valor Sentimental na disputa de Melhor Filme Internacional.

Já Wagner Moura, protagonista do longa, foi superado por Michael B. Jordan, de Pecadores, na categoria de Melhor Ator. Foi a primeira vez que um brasileiro foi indicado na categoria.

Nas redes sociais, os brasileiros reagiram ao resultado com frustração e revolta. O perfil no Instagram da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas, organizadora da premiação, foi invadido por centenas de comentários indignados.

"O Agente Secreto é MAIOR e MELHOR que o Oscar", escreveu um usuário.

"Filme norueguês cheio de atores americanos", comentou outro, alfinetando o longa que ganhou como Melhor Filme Internacional.

"Globo de Ouro tem mais credibilidade. Roubaram a gente", disse outra pessoa, em referência à vitória de O Agente Secreto na segunda mais importante premiação americana como Melhor Filme de Língua Não Inglesa — e de Wagner Moura como Melhor Ator de Filme de Drama.

A hashtag "Fomos Roubados" chegou a ficar nos assuntos mais comentados da rede social X no Brasil após a cerimônia.

Brasileiros invadiram o perfil da Academia com comentários após resultado do Oscar Crédito: Reprodução/Instagram

Na rede, os brasileiros também reagiram com muitos memes. Alguns brincaram que a noite de domingo foi "uma derrota após a outra", trocadilho com o nome do filme que ganhou a maioria das estatuetas.

Outros lembraram de Ainda Estou Aqui, que levou o prêmio de Melhor Filme Internacional em 2025, mas que também perdeu nas categorias de Melhor Filme e Melhor Atriz, com Fernanda Torres.

"Só acho que para o ano que vem o Brasil deveria juntar Wagner Moura com a Fernanda Torres, juntar Walter Salles com Kleber Mendonça e fazer O a gente secreto ainda está aqui... E catar tudo quanto e Oscar só de raiva", brincou um usuário.

Resultado do Oscar gerou memes nas redes sociais Crédito: Reprodução/X

Ao mesmo tempo, manifestações de orgulho foram registradas nas redes sociais. A foto de Wagner Moura no perfil da Academia somava mais de 28 mil comentários, com muitos elogios e aplausos.

"É o melhor do mundo", "Grande vencedor da noite", "Te amamos", diziam as pessoas nos comentários.

A atriz Tânia Maria, que faz parte do elenco de O Agente Secreto, gravou um vídeo para Wagner Moura.

"Wagner, meu filho, não se avexe com isso não. Você já não ganhou meu coração? Melhor que esse prêmio não existe não. Parabéns para esse gringo que ganhou, mas o molho continua sendo do baiano", declarou Tânia.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou o elenco do longa e também o diretor de fotografia Adolpho Veloso, que concorria na categoria de Melhor Fotografia na obra estrangeira Sonhos de Trem.

Lula destacou a força do cinema nacional e o orgulho de ver o Brasil representado no Oscar.

"Foram cinco indicações ao maior prêmio do cinema mundial, mostrando novamente a força do nosso cinema e o talento dos nossos atores, atrizes, diretores e de toda a equipe técnica que faz essa arte acontecer. É o Brasil levando ao mundo a potência da nossa cultura e das nossas histórias", destacou.

"Temos muito orgulho de todos vocês e do nosso cinema."

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