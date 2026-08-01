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Gabriel Medina se casa com Isabella Arantes e anuncia que será pai; veja vídeo

Surfista emocionou os convidados ao contar a novidade durante seus votos na cerimônia de casamento, em São Paulo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Agosto de 2026 às 11:03

Gabriel Medina se casa com Isabella Arantes e anuncia que será pai; veja vídeo
Gabriel Medina se casou com Isabella Arantes. Foto: Reprodução/Instagram

Gabriel Medina, 32, surpreendeu familiares e amigos durante o próprio casamento com a influenciadora Isabella Arantes, 29, ao revelar que será pai pela primeira vez. A cerimônia intimista aconteceu na noite de quinta-feira (30), na Praia de Paúba, em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo, e teve como momento mais marcante o anúncio da gravidez feito pelo tricampeão mundial de surfe durante os votos no altar.


Em um vídeo que passou a circular nas redes sociais, Medina emocionou os convidados ao falar sobre a nova fase da vida ao lado da esposa. "Deus sempre me surpreende com os presentes da vida. E nos deu o maior deles: o nosso filho. Tem até amigo meu descobrindo agora, mas beleza", afirmou o surfista, arrancando aplausos e lágrimas dos presentes.

Noivado em Portugal

A gravidez de Isabella vinha sendo alvo de especulações desde que o casal anunciou o noivado, em 10 de julho, durante uma viagem a Lisboa, em Portugal. Apenas 20 dias depois, os dois decidiram oficializar a união em uma celebração reservada, o que alimentou ainda mais os rumores sobre a chegada de um herdeiro.


Após o casamento, que contou com a presença discreta de Neymar e Bruna Biancardi, Isabella compartilhou uma mensagem nas redes sociais para celebrar o início da vida de casada. "Hoje damos início a uma nova fase das nossas vidas. Eu e o Gabriel tivemos um verdadeiro encontro de almas, e somos muito felizes por estarmos celebrando esse amor cercados pelas pessoas que mais amamos", escreveu.


Até o momento, Medina e Isabella não divulgaram detalhes sobre o tempo de gestação nem o sexo do bebê que aguardam.


A notícia marca uma mudança de rumo em relação ao episódio de outubro do ano passado, quando Medina confundiu seguidores ao publicar a imagem de um ultrassom nas redes sociais. Na ocasião, muitos acreditaram que Isabella estivesse grávida, mas o surfista esclareceu que a postagem fazia parte da campanha de lançamento da Medininha Oficial, marca voltada ao público infantil. 

Assista ao vídeo:

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