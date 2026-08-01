Gabriel Medina se casa com Isabella Arantes e anuncia que será pai; veja vídeo

A gravidez de Isabella vinha sendo alvo de especulações desde que o casal anunciou o noivado, em 10 de julho, durante uma viagem a Lisboa, em Portugal. Apenas 20 dias depois, os dois decidiram oficializar a união em uma celebração reservada, o que alimentou ainda mais os rumores sobre a chegada de um herdeiro.





Após o casamento, que contou com a presença discreta de Neymar e Bruna Biancardi, Isabella compartilhou uma mensagem nas redes sociais para celebrar o início da vida de casada. "Hoje damos início a uma nova fase das nossas vidas. Eu e o Gabriel tivemos um verdadeiro encontro de almas, e somos muito felizes por estarmos celebrando esse amor cercados pelas pessoas que mais amamos", escreveu.





Até o momento, Medina e Isabella não divulgaram detalhes sobre o tempo de gestação nem o sexo do bebê que aguardam.





A notícia marca uma mudança de rumo em relação ao episódio de outubro do ano passado, quando Medina confundiu seguidores ao publicar a imagem de um ultrassom nas redes sociais. Na ocasião, muitos acreditaram que Isabella estivesse grávida, mas o surfista esclareceu que a postagem fazia parte da campanha de lançamento da Medininha Oficial, marca voltada ao público infantil.