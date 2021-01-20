Contra isolamento e radicalismo, políticos brasileiros parabenizam Biden

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington (DC), nesta quarta-feira (20) Crédito: PATRICK SEMANSKY/ESTADÃO CONTEÚDO

Contra o radicalismo e o isolamento do Brasil no cenário mundial, políticos brasileiros se manifestaram na tarde desta quarta-feira (20) após Joe Biden tomar posse como presidente dos Estados Unidos . O democrata foi parabenizado por parlamentares, que pregaram união e diálogo entre os países.

Ao contrário de Mourão, Bolsonaro não se manifestou sobre a posse de Biden. O presidente do Brasil foi um dos últimos a reconhecer a vitória dele nas urnas e, por diversas vezes alegou, sem provas, que as eleições dos Estados Unidos haviam sido fraudadas, imitando o discurso do agora ex-presidente Donald Trump.

Joe Biden toma posse como novo presidente dos Estados Unidos

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), saudou, pelo Twitter, Biden e a vice-presidente Kamala Harris. Alcolumbre disse que espera que os canais de diálogo se mantenham abertos, "sempre buscando o equilíbrio".

Em nome do Parlamento brasileiro cumprimento e desejo êxito ao presidente dos Estados Unidos, @JoeBiden , e à vice-presidente @KamalaHarris . Que os nossos países possam manter abertos os canais do diálogo e do entendimento, sempre buscando o equilíbrio. — Davi Alcolumbre (@davialcolumbre) January 20, 2021

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), também desejou êxito aos democratas nos próximos quatro anos de governo. Ele disse esperar que o Brasil e o país americano atuem em conjunto no "fortalecimento da democracia, combate ao radicalismo e na proteção do meio ambiente".

Em nome da Câmara dos Deputados, cumprimento o presidente dos Estados Unidos, @joebiden e a vice-presidente, @kamalaharris, por sua posse hoje. Que as duas nações atuem em conjunto em favor do fortalecimento da democracia, do combate ao radicalismo e da proteção do meio ambiente. — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) January 20, 2021

Candidato à presidência da Câmara, o deputado federal Baleia Rossi (MDB) parabenizou o presidente americano e disse que é hora de "reconstruir pontes, rever posicionamentos e retomar o diálogo respeitoso entre os países".

No post, Baleia mostrou preocupação com o isolamento do Brasil. "O Brasil é um gigante. Não podemos ser reduzidos a uma ilha isolada do mundo".

Baleia é o nome apoiado pelo grupo de Rodrigo Maia e tem como principal adversário na disputa pela Câmara o deputado federal Arthur Lira (PP), que é o candidato de Bolsonaro.

O Brasil é um gigante. Não podemos ser reduzidos a uma ilha isolada do mundo. Hora de reconstruir pontes, rever posicionamentos e retomar o diálogo respeitoso entre países. O presidente americano @JoeBiden, a quem parabenizo, aponta esse caminho. É uma oportunidade para o país. — Baleia Rossi (@Baleia_Rossi) January 20, 2021

Já o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que a posse de Joe Biden representa a "retomada dos valores democráticos e respeito à liberdade". "Que isso sirva de lição aos negacionistas", complementou.

Cumprimento o Presidente @JoeBiden pela sua posse como novo

Presidente dos EUA. É a retomada

dos valores democráticos e respeito à liberdade. Que sirva de lição aos

negacionistas e de inspiração aos que amam a vida. — João Doria (@jdoriajr) January 20, 2021

CAPIXABAS SE MANIFESTARAM

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB) , saudou Joe Biden nas redes sociais e disse que o mundo fica mais leve com o novo governo. Casagrande também fez críticas à gestão do ex-presidente Trump.

A POSSE

Em seu último discurso antes de deixar a Casa Branca, na manhã desta quarta-feira, Trump disse que voltaria, de alguma forma, ao governo.

Joe Biden é o homem mais velho a chegar à presidência dos EUA e tem missão de comandar a maior potência do mundo em um momento de crise econômica e uma pandemia que já matou mais de 400 mil pessoas no país. Kamala Harris, por sua vez, é a primeira mulher negra a assumir o cargo de vice-presidente.