Contra isolamento e radicalismo, políticos brasileiros parabenizam Biden

Contra o radicalismo e o isolamento do Brasil no cenário mundial, políticos brasileiros se manifestaram na tarde desta quarta-feira (20) após Joe Biden tomar posse como presidente dos Estados Unidos. O democrata foi parabenizado por parlamentares, que pregaram união e diálogo entre os países.
Apesar das dúvidas de alguns a respeito do relacionamento que vai ser criado entre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o novo presidente dos Estados Unidos, o vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão (PRTB), disse que não espera mudanças. Mourão afirmou que o modelo democrático americano é "farol" para o mundo ocidental.
Ao contrário de Mourão, Bolsonaro não se manifestou sobre a posse de Biden. O presidente do Brasil foi um dos últimos a reconhecer a vitória dele nas urnas e, por diversas vezes alegou, sem provas, que as eleições dos Estados Unidos haviam sido fraudadas, imitando o discurso do agora ex-presidente Donald Trump.
Joe Biden toma posse como novo presidente dos Estados Unidos
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), saudou, pelo Twitter, Biden e a vice-presidente Kamala Harris. Alcolumbre disse que espera que os canais de diálogo se mantenham abertos, "sempre buscando o equilíbrio".
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), também desejou êxito aos democratas nos próximos quatro anos de governo. Ele disse esperar que o Brasil e o país americano atuem em conjunto no "fortalecimento da democracia, combate ao radicalismo e na proteção do meio ambiente".
Candidato à presidência da Câmara, o deputado federal Baleia Rossi (MDB) parabenizou o presidente americano e disse que é hora de "reconstruir pontes, rever posicionamentos e retomar o diálogo respeitoso entre os países".
No post, Baleia mostrou preocupação com o isolamento do Brasil. "O Brasil é um gigante. Não podemos ser reduzidos a uma ilha isolada do mundo".
Baleia é o nome apoiado pelo grupo de Rodrigo Maia e tem como principal adversário na disputa pela Câmara o deputado federal Arthur Lira (PP), que é o candidato de Bolsonaro.
Já o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que a posse de Joe Biden representa a "retomada dos valores democráticos e respeito à liberdade". "Que isso sirva de lição aos negacionistas", complementou.
CAPIXABAS SE MANIFESTARAM
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), saudou Joe Biden nas redes sociais e disse que o mundo fica mais leve com o novo governo. Casagrande também fez críticas à gestão do ex-presidente Trump.
Além dele, outros políticos capixabas se manifestaram, como o ex-governador Paulo Hartung (sem partido), e parlamentares.
A POSSE
A cerimônia de posse começou às 14h desta quarta-feira no Capitólio, em Washington D.C, que foi palco de ataques na última semana por apoiadores de Trump, que alegavam, sem provas, fraude nas eleições americanas. A invasão do Congresso resultou em cinco mortes, vandalismo e interrupção da sessão dos congressistas.
Em seu último discurso antes de deixar a Casa Branca, na manhã desta quarta-feira, Trump disse que voltaria, de alguma forma, ao governo.
Joe Biden é o homem mais velho a chegar à presidência dos EUA e tem missão de comandar a maior potência do mundo em um momento de crise econômica e uma pandemia que já matou mais de 400 mil pessoas no país. Kamala Harris, por sua vez, é a primeira mulher negra a assumir o cargo de vice-presidente.
Devido à pandemia de Covid-19, a posse não aconteceu nos moldes tradicionais. A quantidade de convidados foi limitada. Estiveram presentes familiares, alguns congressistas, membros da Suprema Corte e os ex-presidentes Barack Obama e George W. Bush, com as respectivas esposas. O ex-vice-presidente Mike Pence também compareceu à posse.