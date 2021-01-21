Com maioria aliada, prefeitos não têm dificuldade para aprovar projetos nas Câmaras

Câmaras de Vitória e Cariacica aprovaram, sem dificuldade, projetos encaminhados pelos prefeitos Crédito: Montagem A Gazeta

Com uma ampla base aliada nas Câmaras Municipais, os prefeitos das principais cidades da Grande Vitória não têm tido dificuldades para obter a aprovação de projetos no Legislativo neste início de mandato. Até o momento, todos os projetos que foram encaminhados às Casas pelos chefes de Executivos municipais foram aprovados pelos vereadores.

Em Cariacica , Euclério Sampaio (DEM) também teve sucesso nos projetos que apresentou à Câmara, como o que criou uma nova secretaria na prefeitura.

De acordo com o cientista político João Gualberto Vasconcellos, no início do mandato há mais facilidade para o Executivo aprovar projetos, principalmente os que envolvem questões orçamentárias e administrativas. Isso se deve ao capital político conquistado logo após a vitória nas urnas.

“Todo político que sai eleito de uma eleição sai com capital político. As medidas que impactam a sociedade costumam ser tomadas nos primeiros meses", aponta.

É claro que, quando o prefeito tem uma quantidade significativa de aliados no Legislativo, como é o caso nas quatro principais cidades da Grande Vitória, esse capital é ainda maior e fundamental para a aprovação de projetos. Até porque, durante o mandato, a oposição pode crescer e o prefeito ter mais dificuldade para aprovar propostas, como destaca João Gualberto.

“Quando o prefeito tem uma Casa favorável é comum que ele explore isso para passar projetos. Durante o mandato há desavenças, mudanças, traições. A base aliada não costuma ser tão grande no final do mandato. Manter o relacionamento com a Câmara é uma tarefa política", analisa.

RELAÇÃO HARMONIOSA ENTRE PODERES

PREFEITO PEDIU URGÊNCIA E CÂMARA ATENDEU

Em Vitória, o prefeito Pazolini conta com Davi Esmael (PSD) na presidência da Câmara. Davi e Pazolini são amigos desde a faculdade e também já sinalizaram que vão ter uma relação harmoniosa.

O presidente atendeu a todos os pedidos do prefeito, até o momento, para colocar matérias em regime de urgência em votação. Davi Esmael já convocou quatro sessões extraordinárias em que foram votados projetos de interesse do prefeito. Todos eles foram aprovados.

O projeto de emenda à Lei Orgânica da Capital que altera a idade mínima para aposentadoria dos servidores e cria regras de transição para quem já está no serviço público foi aprovado em segundo turno na segunda-feira (18).

Apenas três parlamentares votaram contra: Karla Coser (PT), Camila Valadão (Psol) e Aloísio Vareijão (PSB). As duas vereadoras já mostraram que vão fazer oposição ao prefeito. Vareijão, por sua vez, é de um partido que não faz parte da base de Pazolini.

Os outros dois projetos relacionados ao tema que foram aprovados dispõem sobre o aumento da alíquota de contribuição previdenciária dos servidores de 11% para 14% e cria um regime de previdência complementar que será obrigatório para os novos servidores. Os textos seguem o modelo já aprovado pelo Congresso Nacional.

AUMENTO DE SALÁRIO PARA SUBSECRETÁRIOS

Na proposta, Pazolini aumentou o salário bruto de R$ 6,1 mil para R$, 8,9 mil. Para não acarretar despesas ao município, promoveu uma reforma administrativa na estrutura de cargos da prefeitura e extinguiu 56 cargos comissionados de funções de assessoramento.

EM CARIACICA, MUDANÇAS ADMINISTRATIVAS APROVADAS

No mesmo texto, remanejou cargos para que pudesse criar outros, como o de superintendente municipal de Inteligência. Ele também extinguiu o Instituto de Desenvolvimento de Cariacica.

O prefeito ainda solicitou abertura de crédito adicional de mais de R$ 6 milhões para o remanejamento das verbas do instituto que foi extinto. A proposta também foi aprovada pela Casa.

Euclério conta com o colega de partido Lelo Couto (DEM) na presidência da Câmara . Lelo foi assessor parlamentar de Euclério na Assembleia e é um aliado de longa data do prefeito.

Na Serra, assim como em Vila Velha, o prefeito Sergio Vidigal (PDT) ainda não teve que contar com a Câmara para aprovar projetos. No entanto, não deve ter dificuldades.

Apesar de ter a maioria na Câmara, Vidigal deve ser o prefeito que vai enfrentar mais oposição, pelo menos no início do mandato. Na eleição para a Mesa Diretora, isso ficou claro.