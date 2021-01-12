Em Cariacica, Euclério cria 15ª secretaria e extingue instituto

Prefeitura de Cariacica terá 15 secretarias e uma autarquia Crédito: Ricardo Medeiros

Câmara de Cariacica aprovou, na tarde desta terça-feira (12), a criação de mais uma secretaria na estrutura da administração municipal. O projeto, proposto pelo prefeito Euclério Sampaio (DEM), institui a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (SEMDECIT). Com a nova pasta, a prefeitura vai ter 15 secretarias.

Para viabilizar a criação da secretaria e de novos cargos na pasta de Governo, sem aumentar as despesas, a prefeitura extinguiu o Instituto de Desenvolvimento de Cariacica. O atual presidente da autarquia, Armando Garcia Gouvêa, será o titular da secretaria criada, com um salário de R$ 8,3 mil.

Além dos cargos ligados à nova pasta, o projeto cria quatro novos cargos na secretaria de Governo. São eles: superintendente municipal de Inteligência e Articulação em Segurança Pública; assessor executivo de gabinete; assessor especial; e procurador-geral adjunto judicial. Os maiores salários são os de superintendente e procurador, R$ 8,3 mil e R$ 10,2 mil, respectivamente.

O militar vai assumir um cargo à frente da Defesa Civil no município, que, ainda de acordo com a assessoria da prefeitura, passa a ser vinculada ao gabinete do prefeito. A reportagem questionou qual deve ser o salário do militar, mas até a publicação deste texto não obteve resposta.

O projeto registra que, apesar da criação da nova secretaria e de novos cargos, com a extinção do instituto de desenvolvimento e de outras vagas, a economia projetada é de R$ 170 mensais.