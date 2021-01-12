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A convite do prefeito

Após perder eleição em Vila Velha, Coronel Wagner ganha cargo em Cariacica

O militar disputou, em 2020, o cargo de prefeito canela-verde. Reorganização administrativa foi enviada pelo prefeito Euclério Sampaio (DEM) à Câmara
Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

12 jan 2021 às 10:38

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 10:38

Tenente-coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros
Tenente-coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros, vai assumir cargo na Prefeitura de Cariacica  Crédito: Iara Diniz
O tenente-coronel Wagner, do Corpo Bombeiros, pode até ter perdido a disputa para prefeito de Vila Velha, mas vai ganhar um cargo na prefeitura da cidade vizinha, Cariacica. O militar anunciou, nas redes sociais, a participação na equipe de Euclério Sampaio (DEM), a convite do próprio prefeito. O cargo, por enquanto, ainda não foi divulgado.
Wagner Borges disputou a Prefeitura de Vila Velha pelo PL partido comandado no Espírito Santo pelo ex-senador Magno Malta.
Uma das cadeiras que o tenente-coronel pode assumir é a de superintendente municipal de Inteligência e Articulação em Segurança Pública. O salário é de R$ 8.369,39. Esse cargo, que ainda não existe, vai ser criado pela nova gestão por meio do projeto de lei 01/2021, encaminhado pelo prefeito para a Câmara Municipal de Cariacica.  
A proposta visa promover uma reorganização administrativa na prefeitura e está pautada para ser votada nesta terça-feira (12). 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

O cargo que pode vir a ser ocupado por Coronel Wagner é apenas um dos que o prefeito pretende criar. O texto enviado por Euclério à Câmara tem como objetivo principal criar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo. 
Para não aumentar despesas, a prefeitura vai extinguir o Instituto de Desenvolvimento de Cariacica (IDESC), que vai ter serviços e equipamentos absorvidos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. 
"Com isso, não será mais necessária a contratação, por meio de concurso público, de diversos profissionais, a exemplo de procurador autárquico, economista, contador, turismólogo", registra o texto de justificativa do projeto. 
Com o fim do IDESC, 20 cargos ficam excluídos. Eles geravam uma despesa de quase R$ 90 mil por mês. Por sua vez, 24 novos são criados para a nova secretaria. O gasto, segundo a prefeitura, vai ser em torno de R$ 60 mil. 
Além disso, outros seis cargos são criados na Secretaria de Governo, entre eles estão superintendente de Inteligência em Segurança Pública, assessor especial de gabinete, assessor executivo de gabinete e procurador-geral adjunto judicial. Para este, o salário é de R$ 10.247,86.
Em contrapartida à criação dos cargos na Secretaria de Governo, duas funções foram extintas, entre elas a de procurador municipal. 
Segundo o texto do projeto, com a reorganização de todos cargos, haverá uma economia de R$ 171, 25 mensais. 

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