Após perder eleição em Vila Velha, Coronel Wagner ganha cargo em Cariacica

Tenente-coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros, vai assumir cargo na Prefeitura de Cariacica Crédito: Iara Diniz

Uma das cadeiras que o tenente-coronel pode assumir é a de superintendente municipal de Inteligência e Articulação em Segurança Pública. O salário é de R$ 8.369,39. Esse cargo, que ainda não existe, vai ser criado pela nova gestão por meio do projeto de lei 01/2021, encaminhado pelo prefeito para a Câmara Municipal de Cariacica.

A proposta visa promover uma reorganização administrativa na prefeitura e está pautada para ser votada nesta terça-feira (12).

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

O cargo que pode vir a ser ocupado por Coronel Wagner é apenas um dos que o prefeito pretende criar. O texto enviado por Euclério à Câmara tem como objetivo principal criar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo.

Para não aumentar despesas, a prefeitura vai extinguir o Instituto de Desenvolvimento de Cariacica (IDESC), que vai ter serviços e equipamentos absorvidos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

"Com isso, não será mais necessária a contratação, por meio de concurso público, de diversos profissionais, a exemplo de procurador autárquico, economista, contador, turismólogo", registra o texto de justificativa do projeto.

Com o fim do IDESC, 20 cargos ficam excluídos. Eles geravam uma despesa de quase R$ 90 mil por mês. Por sua vez, 24 novos são criados para a nova secretaria. O gasto, segundo a prefeitura, vai ser em torno de R$ 60 mil.

Além disso, outros seis cargos são criados na Secretaria de Governo, entre eles estão superintendente de Inteligência em Segurança Pública, assessor especial de gabinete, assessor executivo de gabinete e procurador-geral adjunto judicial. Para este, o salário é de R$ 10.247,86.

Em contrapartida à criação dos cargos na Secretaria de Governo, duas funções foram extintas, entre elas a de procurador municipal.