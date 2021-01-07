Arnaldinho cria duas secretarias e funde outras duas em Vila Velha

Prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo foi empossado no dia 1º de janeiro Crédito: Divulgação/Assessoria

Em início de mandato, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), reorganizou a estrutura administrativa do município, criou duas secretarias e fundiu outras duas. Esportes e Cultura não têm mais pastas próprias. Comunicação e Tecnologia e Inovação aparecem agora no quadro organizacional.

No total, a prefeitura passa a ter 17 secretarias, uma a mais do que havia na gestão do ex-prefeito Max Filho (PSDB), que chegou ao fim em dezembro. Não deve haver aumento de despesas, no entanto, de acordo com a administração municipal.

A Comunicação antes era abrigada em uma subsecretaria. A recém-criada Tecnologia e Inovação tem o objetivo de conduzir, entre outros projetos, a digitalização de processos administrativos na prefeitura.

Já a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Esportes e Lazer tornam-se uma só e passam a tratar também da área de Turismo, que não tinha pasta específica. A mudança foi publicada no Diário Oficial do município nesta quinta-feira (07).

O prefeito remanejou servidores e os títulos dos cargos entre as pastas. Por isso, não há economia nem aumento de despesas na movimentação, destacou a prefeitura. O cargo de secretário de Comunicação foi criado, mas o de secretário de Cultura foi extinto, por exemplo.

Já três cargos de assessor especial – comissionados – em outras secretarias também foram extintos, para dar espaço à criação do cargo de secretário de Tecnologia e Informação.

A pasta de Comunicação ainda não tem um titular. Por enquanto, ela está sendo comandada interinamente por Felício Corrêa, que autou no marketing eleitoral na campanha de Arnaldinho.

À frente da pasta de Tecnologia está Márcio Passos, ex-secretário de Desenvolvimento da Cidade da Prefeitura de Vitória.

Já a Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer é comandada por Paulo Renato Fonseca Júnior, que atuou como secretário de Turismo em uma das gestões do ex-governador Paulo Hartung.