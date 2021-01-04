Arnaldinho suspende diárias e proíbe novos contratos em Vila Velha

Prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos) foi empossado na sexta-feira (1º) Crédito: Divulgação/Assessoria

O prefeito de Vila Velha Arnaldinho Borgo (Podemos) , publicou nesta segunda-feira (04) um decreto que estabelece medidas de contingenciamento no município. Entre elas estão o fim de concessão de diárias e horas extras a servidores e a suspensão de novos contratos de prestação de serviços de consultoria.

O ato foi justificado pelo novo prefeito diante da necessidade de “manter o equilíbrio fiscal do município” que teve o orçamento impactado pela crise econômica causada pela pandemia de Covid-19. O chefe do Executivo ainda diz que há projeções financeiras que apontam para uma “severa crise mundial e local”.

No dia da posse, na última sexta-feira (1º), Arnaldinho já havia anunciado que iria contingenciar 30% do orçamento de cada secretaria. A única pasta que não sofreu os cortes foi a de Saúde, por causa dos gastos para o enfrentamento do novo coronavírus.

De acordo com o decreto publicado no Diário Oficial, ficam proibidos novos contratos de prestação de serviços de consultoria, aluguel, compra ou reforma de imóveis, aluguel de veículos, máquinas e equipamentos.

Além disso, os pagamentos dos contratos foram suspensos até que haja uma auditoria na Prefeitura de Vila Velha , medida que também havia sido anunciada pelo prefeito como prioridade.

SUSPENSÃO DE CURSOS E PATROCÍNIO

Por meio do decreto, o prefeito também barrou a participação de servidores em cursos e congressos que gerem despesas ao município, o patrocínio a eventos particulares como shows, festividades e eventos esportivos e o pagamento de horas extras. Diárias e passagens aéreas somente podem ser concedidas a servidores em caráter excepcional e com autorização do prefeito.

O reajuste de salários, que, pela lei federal de socorro aos municípios, não pode ser feito até dezembro de 2021, teve a proibição reforçada no decreto municipal.

Para coordenar e auxiliar a gestão nesse contingenciamento, foi criada a Comissão de Reorganização Administrativa composta pela Secretaria Municipal de Governo, Secretaria de Administração, Secretaria de Finanças, Procuradoria Geral do Município e Controladoria Interna.