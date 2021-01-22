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No Google, prefeitos de cidades da Grande Vitória ainda são os antigos

Em uma rápida busca pelos nomes das cidades de Vitória, Vila Velha e Serra é possível verificar que os nomes dos prefeitos que aparecem não são os dos que foram empossados em 2021, mas os de seus antecessores

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 02:00

Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

22 jan 2021 às 02:00
Informação sobre prefeitos das cidades da Grande Vitória está desatualizada
Informação sobre prefeitos das cidades da Grande Vitória está desatualizada Crédito: Reprodução/Google.com
Desde o dia 1º de janeiro, quando os prefeitos eleitos foram empossados, os municípios das principais cidades da Grande Vitória contam com novos chefes na cadeira do Executivo. Mas, no Google, a situação não é bem essa. No site de pesquisas mais popular do mundo, os prefeitos de Vitória, Serra e Vila Velha continuam sendo os antigos.
Em uma rápida busca na internet, A Gazeta verificou que, ao se digitar "Vitória", o Google traz um painel com algumas informações sobre a cidade. Entre elas, está o nome do prefeito. Contudo, quem aparece não é Lorenzo Pazolini (Republicanos), mas seu antecessor, Luciano Rezende (Cidadania).
Busca no Google sobre Vitória traz o nome de Luciano Rezende como prefeito
Busca no Google sobre Vitória traz o nome de Luciano Rezende como prefeito Crédito: Reprodução/Google
Luciano foi prefeito por dois mandatos consecutivos (2013-2020) e não pode disputar a eleição do ano passado. 
O mesmo acontece ao se buscar informações sobre Serra e Vila Velha. Audifax Barcelos (Rede) e Max Filho (PSDB) são, respectivamente, os prefeitos das cidades, segundo o Google. Mas quem está à frente dessas prefeituras, na verdade, são Sergio Vidigal (PDT) Arnaldinho Borgo (Podemos), respectivamente. 
Busca no Google por prefeito da Serra mostra o nome de Audifax Barcelos
Busca no Google por prefeito da Serra mostra o nome de Audifax Barcelos Crédito: Reprodução/Google
Esse erro nas informações, no entanto, não acontece em Colatina, por exemplo. É o nome de Guerino Balestrassi (PSC) que aparece como prefeito no painel do Google. 
Informações sobre o prefeito de Colatina foram atualizadas no Google
Informações sobre o prefeito de Colatina foram atualizadas no Google Crédito: Reprodução/Google
Já ao se fazer uma busca sobre a cidade de Cariacica, o Google não traz o nome de nenhum prefeito, nem do atual, nem do antecessor.

ATUALIZAÇÃO E FEEDBACK

A Gazeta procurou o Google para saber porque os dados sobre algumas cidades estão desatualizados. A empresa informou que a atualização está em andamento e que os painéis de conhecimento da busca de cidade – como o Google chama o resumo de informações que aparece como resultado – é alimentado por diversas fontes da web, entre elas a Wikipédia, que funciona de forma colaborativa. 
Na Wikipédia, os nomes já estão corretos nos artigos sobre Vitória, Vila Velha e Serra. É possível verificar, inclusive, quando as informações foram editadas por usuários. Na Capital, o nome de Pazolini como prefeito foi incluído em 2 de janeiro, um dia após a posse.
O Google ainda disse que qualquer pessoa pode contribuir para atualizar a informação. Quem acessa a busca do Google pelo computador vai perceber que no fim do painel de informações está escrito "Feedback". É só clicar para ser direcionado a uma caixa onde é possível sugerir alterações nas informações.
Também é possível tirar dúvidas sobre alterações clicando aqui.

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