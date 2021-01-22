No Google, prefeitos de cidades da Grande Vitória ainda são os antigos

Desde o dia 1º de janeiro, quando os prefeitos eleitos foram empossados, os municípios das principais cidades da Grande Vitória contam com novos chefes na cadeira do Executivo. Mas, no Google, a situação não é bem essa. No site de pesquisas mais popular do mundo, os prefeitos de Vitória, Serra e Vila Velha continuam sendo os antigos.
Em uma rápida busca na internet, A Gazeta verificou que, ao se digitar "Vitória", o Google traz um painel com algumas informações sobre a cidade. Entre elas, está o nome do prefeito. Contudo, quem aparece não é Lorenzo Pazolini (Republicanos), mas seu antecessor, Luciano Rezende (Cidadania).
Luciano foi prefeito por dois mandatos consecutivos (2013-2020) e não pode disputar a eleição do ano passado.
O mesmo acontece ao se buscar informações sobre Serra e Vila Velha. Audifax Barcelos (Rede) e Max Filho (PSDB) são, respectivamente, os prefeitos das cidades, segundo o Google. Mas quem está à frente dessas prefeituras, na verdade, são Sergio Vidigal (PDT) e Arnaldinho Borgo (Podemos), respectivamente.
Esse erro nas informações, no entanto, não acontece em Colatina, por exemplo. É o nome de Guerino Balestrassi (PSC) que aparece como prefeito no painel do Google.
Já ao se fazer uma busca sobre a cidade de Cariacica, o Google não traz o nome de nenhum prefeito, nem do atual, nem do antecessor.
ATUALIZAÇÃO E FEEDBACK
A Gazeta procurou o Google para saber porque os dados sobre algumas cidades estão desatualizados. A empresa informou que a atualização está em andamento e que os painéis de conhecimento da busca de cidade – como o Google chama o resumo de informações que aparece como resultado – é alimentado por diversas fontes da web, entre elas a Wikipédia, que funciona de forma colaborativa.
Na Wikipédia, os nomes já estão corretos nos artigos sobre Vitória, Vila Velha e Serra. É possível verificar, inclusive, quando as informações foram editadas por usuários. Na Capital, o nome de Pazolini como prefeito foi incluído em 2 de janeiro, um dia após a posse.
O Google ainda disse que qualquer pessoa pode contribuir para atualizar a informação. Quem acessa a busca do Google pelo computador vai perceber que no fim do painel de informações está escrito "Feedback". É só clicar para ser direcionado a uma caixa onde é possível sugerir alterações nas informações.
Também é possível tirar dúvidas sobre alterações clicando aqui.