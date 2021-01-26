No ES, Lira diz que Maia "nunca viu motivo" para impeachment

Deputado federal Arthur Lira (PP-AL) em reunião com deputados do ES na Findes, em Vitória Crédito: Jackson Gonçalves/Assessoria Evair de Melo

O deputado se reuniu, em Vitória, com políticos e empresários capixabas. O encontro foi articulado por um dos vice-líderes de Bolsonaro na Câmara, Evair de Melo (PP). Além de encontrar os deputados federais, Lira também esteve com o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), e com o prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos). O governador Renato Casagrande (PSB) foi convidado, mas devido a um conflito de agendas não compareceu.

"Temos 57 pedidos de impeachment na gaveta do Maia. E ele, muito ponderado, muito equilibrado em toda a sua gestão, com um acirramento maior agora, nunca viu um motivo concreto que justificasse a abertura. Então, eu não quero me posicionar sobre esse assunto porque a ele cabe, enquanto presidente, decidir sobre essas ações, não ao candidato", afirmou Lira, ao ser questionado pela reportagem sobre o tema.

O líder do Centrão está em campanha pelo Brasil e tem como principal adversário Baleia Rossi (MDB-SP), candidato apoiado por Maia. A eleição, que vai ser realizada no dia 1º, é com voto secreto. Lira deve ser a escolha da maioria dos dez deputados federais do Espírito Santo

A atuação do governo federal na pandemia, principalmente em meio ao caos vivenciado em Manaus e ao atraso na aquisição de vacinas, além do fim do auxílio-emergencial, tem agravado a situação do mandatário e até movimentos de direita começam a se articular pelo impedimento de Bolsonaro.

Lira não criticou a atuação do governo, afirmou que "ninguém no mundo tem uma receita para o coronavírus" e que em Manaus o sistema público hospitalar "já trabalhava no limite".

Ele minimizou os tropeços do Planalto e considerou ainda que o Brasil está "bem" se comparado a outros países.

"Tem vários países que não começaram a vacinação, o Japão, por exemplo. A Argentina começou antes e está atrás do Brasil numericamente, temos aqui um SUS muito solidificado, temos que fortalecer esse intuito, trabalhar para diminuir a temperatura mais uma vez", afirmou.

PARA O ES