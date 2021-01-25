Maia acredita em favoritismo de Baleia Rossi: "deve ganhar em 2° turno"

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia Crédito: Luis Macedo / Câmara dos Deputados

Para ganhar a disputa em primeiro turno, o candidato precisa ter a maioria dos votos dos 513 deputados.

Maia afirmou ainda que o seu partido, o DEM, estará no bloco de Baleia. Hoje Lira deve encontrar o presidente da sigla, ACM Neto, em Salvador (BA). Segundo Maia, o encontro será para comunicar Lira do apoio do DEM a Baleia.

Maia voltou a criticar a decisão de aliados de Lira de fazer a eleição para a presidência da Câmara de forma presencial. Ele disse que deputados de grupo de risco da Covid-19 estão preocupados, mas que não há mais tempo para preparar a eleição para um sistema híbrido.

"Alguns deputados que estão no grupo de risco me mandaram mensagem, questionando, preocupados", afirmou Maia.

"Qualquer servidor ou deputado que esteja no grupo de risco e venha a ser contaminado saindo da sua cidade para cá e tenha algo mais grave, quis deixar claro que essa responsabilidade não quero que seja minha e não será minha porque votei contra", disse.