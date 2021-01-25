AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Maia acredita em favoritismo de Baleia Rossi: "deve ganhar em 2° turno"
Eleições na Câmara

Maia acredita em favoritismo de Baleia Rossi: "deve ganhar em 2° turno"

O presidente da Câmara projeta que Baleia tem atualmente 230 votos e que o adversário, Arthur Lira (PP-AL), teria menos de 200, perdendo espaço.

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 17:59

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 jan 2021 às 17:59
Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia
Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia Crédito: Luis Macedo / Câmara dos Deputados
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), avaliou que o candidato à sua sucessão e seu aliado, Baleia Rossi (MDB-SP), tem atualmente a maioria dos votos para eleição do comando da Casa e deve ganhar a eleição em segundo turno. Ele projeta que Baleia tem atualmente 230 votos e disse que o adversário, Arthur Lira (PP-AL), teria menos de 200, perdendo espaço para o candidato avulso Fábio Ramalho (MDB-MG).
Para ganhar a disputa em primeiro turno, o candidato precisa ter a maioria dos votos dos 513 deputados.
Maia afirmou ainda que o seu partido, o DEM, estará no bloco de Baleia. Hoje Lira deve encontrar o presidente da sigla, ACM Neto, em Salvador (BA). Segundo Maia, o encontro será para comunicar Lira do apoio do DEM a Baleia.
Maia voltou a criticar a decisão de aliados de Lira de fazer a eleição para a presidência da Câmara de forma presencial. Ele disse que deputados de grupo de risco da Covid-19 estão preocupados, mas que não há mais tempo para preparar a eleição para um sistema híbrido.
"Alguns deputados que estão no grupo de risco me mandaram mensagem, questionando, preocupados", afirmou Maia.
"Qualquer servidor ou deputado que esteja no grupo de risco e venha a ser contaminado saindo da sua cidade para cá e tenha algo mais grave, quis deixar claro que essa responsabilidade não quero que seja minha e não será minha porque votei contra", disse.
Maia também criticou a decisão de fazer a eleição para a presidência da Câmara em 1º de fevereiro. Ele defendia dia 2. Para ele, isso fará com que a votação ocorra por volta das 21h30 e 22h, já que os blocos partidários devem ser registrados no mesmo dia.

Veja Também

Média de apoio a Bolsonaro na Câmara só supera índice de Dilma

"Infiéis" da Câmara dos Deputados se reúnem de madrugada e até em hangar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Câmara dos Deputados Rodrigo Maia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mata da Praia vista da Orla de Camburi
Vitória define regras para atividades esportivas nas praias
Imagem de destaque
6 receitas com linhaça para começar a semana
O mergulhador Deivid Santos, de 39 anos, morreu no mar da Praia do Pontal em Marataízes
Mergulhador morre durante pesca submarina em Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados