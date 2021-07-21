Filho de Bolsonaro volta ao ES para participar de reality show

Jair Renan, o filho 04 do presidente Jair Bolsonaro
, anunciou nas suas redes sociais que estará nesta sexta-feira (23) na Mansão Vix, em Guarapari, um espaço que abrigará um reality show com 25 pessoas, incluindo influenciadores, blogueiros, youtubers, cantores, gamers, humoristas e artistas.
“Fala, rapaziada, então, se liga: dia 23 agora, sexta-feira, vou estar colando na Mansão Vix em Guarapari
. Então, rapaziada, quero ver todo mundo me acompanhando”, disse o filho homem mais novo do presidente.
Jair Renan vai marcar presença no lançamento oficial da temporada 2021 da Mansão Vix. Segundo a coluna apurou, logo após desembarcar no Aeroporto de Vitória, o 04 deve partir diretamente para a Cidade-Saúde.
Segundo o site MoveNews, estarão na Mansão Vix 25 pessoas selecionadas de acordo com suas atividades nas redes sociais. Quanto mais seguidores, conteúdos criados que resultem em engajamento e o potencial de crescimento, mais chances de entrar na casa. Lá dentro, provas e brincadeiras propostas pelos organizadores não culminam em eliminação, mas em prêmios e outras conquistas.
Já dentro da Mansão Vix, todos os membros são livres para fazerem seus trabalhos nos horários que bem entenderem. Além de criar e divulgar seus conteúdos, conviver e criar laços ou inimizades também faz parte do jogo.
Jair Renan parece que curte mesmo o Espírito Santo. Em setembro do ano passado, como mostrou a coluna
, ele esteve em Vitória, de surpresa, e foi visto de bermuda e com a camiseta da seleção brasileira, num hotel de luxo na Praia do Canto. Segundo foi informado, ele teria vindo participar de uma reunião de negócios sobre o ramo de entretenimento digital.