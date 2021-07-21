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Leonel Ximenes

Filho de Bolsonaro volta ao ES para participar de reality show

Evento vai reunir  influenciadores, blogueiros, youtubers, cantores, gamers, humoristas e artistas

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 17:36

Públicado em 

21 jul 2021 às 17:36
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Jair Renan anunciando sua participação no evento em Guarapari nesta sexta
Jair Renan anunciando sua participação no evento em Guarapari nesta sexta Crédito: Reprodução do Instagram
Jair Renan, o filho 04 do presidente Jair Bolsonaro, anunciou nas suas redes sociais que estará nesta sexta-feira (23) na Mansão Vix, em Guarapari, um espaço que abrigará um reality show com 25 pessoas, incluindo influenciadores, blogueiros, youtubers, cantores, gamers, humoristas e artistas.
“Fala, rapaziada, então, se liga: dia 23 agora, sexta-feira, vou estar colando na Mansão Vix em Guarapari. Então, rapaziada, quero ver todo mundo me acompanhando”, disse o filho homem mais novo do presidente.
Jair Renan vai marcar presença no lançamento oficial da temporada 2021 da Mansão Vix. Segundo a coluna apurou, logo após desembarcar no Aeroporto de Vitória, o 04 deve partir diretamente para a Cidade-Saúde.
Segundo o site MoveNews, estarão na Mansão Vix 25 pessoas selecionadas de acordo com suas atividades nas redes sociais. Quanto mais seguidores, conteúdos criados que resultem em engajamento e o potencial de crescimento, mais chances de entrar na casa. Lá dentro, provas e brincadeiras propostas pelos organizadores não culminam em eliminação, mas em prêmios e outras conquistas.

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Já dentro da Mansão Vix, todos os membros são livres para fazerem seus trabalhos nos horários que bem entenderem. Além de criar e divulgar seus conteúdos, conviver e criar laços ou inimizades também faz parte do jogo.
Jair Renan parece que curte mesmo o Espírito Santo. Em setembro do ano passado, como mostrou a coluna, ele esteve em Vitória, de surpresa, e foi visto de bermuda e com a camiseta da seleção brasileira, num hotel de luxo na Praia do Canto. Segundo foi informado, ele teria vindo participar de uma reunião de negócios sobre o ramo de entretenimento digital.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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