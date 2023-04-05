Área do Convento da Penha será restaurada e aberta ao público pela 1ª vez

Pintura da fachada do Convento, em preparação para a Festa da Penha 2023 Crédito: Ricardo Medeiros

A sacristia do Convento da Penha vai ser restaurada para ser aberta à visitação pública, pela primeira vez na história. A notícia foi anunciada pelo guardião do Convento, frei Djalmo Fuck, ao lado do deputado federal Evair de Melo (PP), que destinou R$ 600 mil de uma emenda individual para a obra.

A sacristia, a sala anexa à igreja onde são guardados os vasos e paramentos litúrgicos e onde os sacerdotes e auxiliares se vestem para a missa, passará por um processo completo de restauração, desde o teto, que será restaurado, até a recuperação do armário em madeira, que está todo deteriorado e atacado pelo cupim.

Segundo frei Djalmo, as camadas de tintas serão retiradas para que se chegue à textura original. “O trabalho é complexo. Em conversa com os profissionais do Iphan ( Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional ], podemos até mesmo remover as cerâmicas para se chegar à estrutura original. Tudo está sendo feito para que o fiel e o turista possam conhecer esse espaço tão importante para a história e a fé de nosso estado e de nosso país”, disse o frade franciscano.

O guardião de um dos patrimônios históricos e religiosos mais importantes do país afirmou ainda que a abertura da sacristia do Convento da Penha para a visitação pública é mais uma iniciativa importante para a valorização da cultura e da história capixaba.

“Com a continuidade dos trabalhos de preservação e restauro, será possível garantir que as próximas gerações possam conhecer e se emocionar com esse importante patrimônio”, observou frei Fuck.

Armário e teto da sacristia do Convento da Penha com sinais de deterioração Crédito: Divulgação

O religioso e o deputado visitaram nesta semana espaços já restaurados com recursos de uma emenda anterior do parlamentar que garantiu a recuperação de diversos aspectos da Capela de Nossa Senhora, como o forro, o piso e os sinos, além da pintura das paredes internas do santuário e melhorias nas instalações elétricas e no sistema de iluminação monumental do complexo religioso. O projeto de instalação do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) também fez parte deste primeiro recurso.

Segundo Evair de Melo, a pesquisa arqueológica no sítio do Convento, trabalho científico que busca certificar fatos históricos e até mesmo buscar novas descobertas, iniciada com recursos anteriores, também terá continuidade com essa nova emenda.