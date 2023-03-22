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Leonel Ximenes

Bispo surpreende, entra em igreja e celebra missa não programada no ES

Apenas oito pessoas (todas mulheres) viram a movimentação pouco comum na capelinha histórica, à noite, entraram e se depararam com o prelado presidindo a celebração

Publicado em 22 de Março de 2023 às 12:54

Públicado em 

22 mar 2023 às 12:54
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Dom Lauro durante a homilia proferida para poucos fiéis na
Dom Lauro durante a homilia proferida para poucos fiéis na "igrejinha velha" em Linhares Crédito: Diocese de Colatina
Os fiéis eram poucos, pouquíssimos, mas atos de fé não se medem pela quantidade e sim pelo que significam. Homem de fé, o bispo de Colatina, dom Lauro Versiani Barbosa, celebrou uma missa simples e não programada numa capelinha histórica de Linhares, no Norte do Espírito Santo, para apenas oito fiéis - todas mulheres.
Na segunda-feira (20), dom Lauro foi logo de manhã cedo fazer sua primeira visita como bispo à foz do Rio Doce, em Regência, local severamente atingido pelo rejeito da lama da Samarco, em 2015, na distante Mariana, em Minas Gerais.

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Na volta, o prelado foi à sede do município de Linhares, parou para almoçar e descansar um pouco na casa paroquial da Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Depois, já à noite, resolveu celebrar uma missa na “igrejinha velha”, como é conhecida a capela dedicada à santa, o templo mais antigo da cidade.
Dom Lauro e as oito fiéis que participaram da missa inesperada
Dom Lauro e as oito fiéis que participaram da missa inesperada Crédito: Diocese de Colatina
Segundo a diocese, a celebração não foi programada. Com a igreja aberta, algumas poucas pessoas perceberam a movimentação, entraram e se surpreenderam ao verem que estava sendo celebrada uma missa com o bispo. A missa contou também com a presença do pároco local, padre Devaldo Lorenzutti, e do diácono Hansmiller Nunes Gonçalves Vieira.
Na época da tragédia provocada pela mineradora, dom Lauro era padre em Ouro Preto (MG), cidade vinculada à Arquidiocese de Mariana, local do derramamento dos rejeitos de lama da Samarco.

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Em junho próximo, a Diocese de Colatina vai sediar a 6ª Romaria das Águas e da Terra, evento que reúne todas as dioceses católicas cortadas pela Bacia do Rio Doce, inclusive as mineiras. O encerramento da romaria será em Regência, onde dom Lauro fez uma breve oração pelo Rio Doce na segunda-feira.
O bispo de Colatina reza diante da Foz do Rio Doce, em Regência, atingida pelo rejeito de lama da Samarco em 2015
O bispo de Colatina reza diante da Foz do Rio Doce, em Regência, atingida pelo rejeito de lama da Samarco em 2015 Crédito: Diocese de Colatina
Dom Lauro tem o costume de celebrar “onde sentir vontade”. Segundo sua assessoria, é comum ele celebrar missas quase que diariamente, na capela da residência episcopal, em Colatina, acompanhado apenas da sua secretária, cumprindo o preceito católico de celebrações diárias.
Pelo menos em Colatina, a Igreja Católica tem um bispo bem acessível. Um autêntico pastor com cheiro de suas ovelhas (o povo).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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