Bispo surpreende, entra em igreja e celebra missa não programada no ES

Dom Lauro durante a homilia proferida para poucos fiéis na "igrejinha velha" em Linhares Crédito: Diocese de Colatina

Os fiéis eram poucos, pouquíssimos, mas atos de fé não se medem pela quantidade e sim pelo que significam. Homem de fé, o bispo de Colatina, dom Lauro Versiani Barbosa, celebrou uma missa simples e não programada numa capelinha histórica de Linhares , no Norte do Espírito Santo , para apenas oito fiéis - todas mulheres.

Na segunda-feira (20), dom Lauro foi logo de manhã cedo fazer sua primeira visita como bispo à foz do Rio Doce, em Regência, local severamente atingido pelo rejeito da lama da Samarco , em 2015, na distante Mariana, em Minas Gerais.

Na volta, o prelado foi à sede do município de Linhares, parou para almoçar e descansar um pouco na casa paroquial da Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Depois, já à noite, resolveu celebrar uma missa na “igrejinha velha”, como é conhecida a capela dedicada à santa, o templo mais antigo da cidade.

Dom Lauro e as oito fiéis que participaram da missa inesperada Crédito: Diocese de Colatina

Segundo a diocese, a celebração não foi programada. Com a igreja aberta, algumas poucas pessoas perceberam a movimentação, entraram e se surpreenderam ao verem que estava sendo celebrada uma missa com o bispo. A missa contou também com a presença do pároco local, padre Devaldo Lorenzutti, e do diácono Hansmiller Nunes Gonçalves Vieira.

Na época da tragédia provocada pela mineradora, dom Lauro era padre em Ouro Preto (MG), cidade vinculada à Arquidiocese de Mariana, local do derramamento dos rejeitos de lama da Samarco.

Em junho próximo, a Diocese de Colatina vai sediar a 6ª Romaria das Águas e da Terra, evento que reúne todas as dioceses católicas cortadas pela Bacia do Rio Doce, inclusive as mineiras. O encerramento da romaria será em Regência, onde dom Lauro fez uma breve oração pelo Rio Doce na segunda-feira.

O bispo de Colatina reza diante da Foz do Rio Doce, em Regência, atingida pelo rejeito de lama da Samarco em 2015 Crédito: Diocese de Colatina

Dom Lauro tem o costume de celebrar “onde sentir vontade”. Segundo sua assessoria, é comum ele celebrar missas quase que diariamente, na capela da residência episcopal, em Colatina, acompanhado apenas da sua secretária, cumprindo o preceito católico de celebrações diárias.