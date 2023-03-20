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Leonel Ximenes

Igreja de Vitória do século XVIII é invadida por ladrões

Além de um castiçal de cobre e um aparelho de TV ter sido furtados, a marcenaria do templo secular foi danificada

Publicado em 20 de Março de 2023 às 10:11

Públicado em 

20 mar 2023 às 10:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A igreja de Nossa Senhora do Rosário foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 1946
A igreja de Nossa Senhora do Rosário foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 1946 Crédito: Divulgação
A secular igreja de Nossa Senhora do Rosário, do Centro Histórico de Vitória, não escapou da ação dos ladrões. Na madrugada de sexta-feira (17), o monumento teve a Casa de Leilão e o templo religioso arrombados por desconhecidos. Além dos prejuízos com marcenaria, portas e arrombamento de cadeados, foram também furtados um castiçal de cobre e um aparelho de TV.
O prejuízo só não foi maior porque o alarme da igreja disparou e os ladrões saíram rapidamente do local. O templo católico também tem câmeras de videomonitoramento. A irmandade de São Benedito, responsável pela manutenção da igreja, registrou o crime na Polícia Civil.

IGREJA É TOMBADA PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 1946, a construção da Igreja de Nossa Senhora do Rosário foi iniciada em 1765 (século XVIII). De arquitetura e altares barrocos, sua estrutura principal foi erguida em apenas dois anos, pelos membros da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos.

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Tem como principais devoções Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Afastada do núcleo original da povoação da Vila de Vitória, sua entrada principal é acessada por uma extensa escadaria, na época voltada para o mar. Ao lado, foi construída a Casa de Leilão, que tinha o objetivo de arrecadar recursos para alforria de escravos.
Em 1833, a imagem de São Benedito foi roubada do Convento de São Francisco e levada para a Igreja do Rosário. Este fato deu início às famosas disputas entre Peroás e Caramurus, como eram denominados os membros das irmandades.

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Correção

20/03/2023 - 10:49
A Igreja de Nossa Senhora do Rosário em Vitória é do século XVIII, e não XVII, como foi publicado na primeira versão deste texto. 
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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