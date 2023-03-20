Igreja de Vitória do século XVIII é invadida por ladrões

A secular igreja de Nossa Senhora do Rosário, do Centro Histórico de Vitória
, não escapou da ação dos ladrões. Na madrugada de sexta-feira (17), o monumento teve a Casa de Leilão e o templo religioso arrombados por desconhecidos. Além dos prejuízos com marcenaria, portas e arrombamento de cadeados, foram também furtados um castiçal de cobre e um aparelho de TV.
O prejuízo só não foi maior porque o alarme da igreja disparou e os ladrões saíram rapidamente do local. O templo católico também tem câmeras de videomonitoramento. A irmandade de São Benedito, responsável pela manutenção da igreja, registrou o crime na Polícia Civil
.
Tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)
em 1946, a construção da Igreja de Nossa Senhora do Rosário foi iniciada em 1765 (século XVIII). De arquitetura e altares barrocos, sua estrutura principal foi erguida em apenas dois anos, pelos membros da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos.
Tem como principais devoções Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Afastada do núcleo original da povoação da Vila de Vitória, sua entrada principal é acessada por uma extensa escadaria, na época voltada para o mar. Ao lado, foi construída a Casa de Leilão, que tinha o objetivo de arrecadar recursos para alforria de escravos.
Em 1833, a imagem de São Benedito foi roubada do Convento de São Francisco e levada para a Igreja do Rosário. Este fato deu início às famosas disputas entre Peroás e Caramurus, como eram denominados os membros das irmandades.