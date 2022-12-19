Desligado pela igreja do Peru, Padre Kelmon diz que agora será bispo grego

Padre Kelmon foi candidato do PTB à Presidência de República Crédito: Reprodução

Podem chamá-lo, por enquanto, de Kelmon Luís da Silva Souza, sem problema. O famoso e polêmico Padre Kelmon , que foi candidato a presidente da República pelo PTB, foi desligado formalmente da Igreja Ortodoxa do Peru no Brasil. A informação foi divulgada por meio de uma nota oficial publicada pela instituição religiosa na sexta-feira (23).

O Decreto de Suspensão de Ordem, assinado pelo arcebispo metropolitano no Peru e autoridade máxima da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa do Peru, Francisco Ángel Ernesto Móran Vidal, e pelo monsenhor Miguel, Phellype Thiago Martins, vigário episcopal no Brasil, na prática reconduz Kelmon Souza à condição de leigo.

Isso acontece porque o ex-candidato bolsonarista fica, pelo decreto, proibido de ministrar os sacramentos da igreja peruana. E sem essa prerrogativa litúrgica, Kelmon deixa de ser religioso.

Na campanha presidencial, o autoproclamado Padre Kelmon causou muita polêmica. No debate final do primeiro turno, na TV Globo, ele provocou Lula, candidato do PT , e atuou explicitamente como linha auxiliar do candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL).

Nos intervalos do debate, Kelmon, que priorizou temas ligados à religião e à pauta conservadora de costumes, e Bolsonaro foram flagrados conversando juntos com assessores, sugerindo que ambos estavam traçando uma estratégia conjunta de atuação.

O decreto de suspensão do Padre Kelmon publicado pela Igreja Ortodoxa do Peru no Brasil Crédito: Redes sociais

Se no debate houve momentos de tensão com o bate-boca entre o candidato do PTB e Lula, também aconteceu um fato engraçado, que acabou gerando muitos memes nas redes sociais , quando a presidenciável do União Brasil, Soraya Thronicke, disse que Kelmon “é um padre de festa junina".

No Espírito Santo, conforme publicou a coluna , a Diocese de Cachoeiro chegou a divulgar uma nota em que afirmava que o autoproclamado padre não é um sacerdote da Igreja Católica Romana

No domingo antes do segundo turno, eis que o então Padre Kelmon reaparece e causa nova polêmica. Ele foi levado (não se sabe como) à casa de Roberto Jefferson, em Comendador Levy Gasparian, no interior do Rio de Janeiro, logo após o ex-deputado federal ter atirado e jogado granadas em agentes federais, numa tentativa de resistência à prisão determinada pelo STF.

Kelmon entregou as armas de Jefferson aos policiais por meio de um dos portões da casa do ex-parlamentar, que até hoje está preso.

Bom de polêmica, ruim de urna. O candidato do PTB teve 81.129 votos (0,07%), ficando em sétimo lugar na corrida presidencial.

KELMON DIZ QUE AGORA SERÁ BISPO DE UMA IGREJA GREGA

Mas parece que Kelmon não desiste. Nesta segunda-feira (19), o ex-presidenciável publicou um comunicado oficial nas redes sociais, onde ele informa que pediu a "excardinação" da Igreja Ortodoxa do Peru no Brasil, ato de liberação de padres ou diáconos de uma determinada igreja.

A postagem de Padre Kelmon dizendo que vai ser bispo de uma igreja grega Crédito: Redes sociais

Em seguida, ele diz que pediu sua vinculação a uma outra igreja. “Decidimos pedir incardinação na Igreja Ortodoxa Grega da América e Exterior, o que foi aprovado pelo seu Santo Sínodo. O Padre Kelmon está pois apto para celebrar os Santos Sacramentos e foi eleito bispo para as missões no Brasil, dentro em breve ocorrerá sua sagração", diz o comunicado do (bispo?) Kelmon.