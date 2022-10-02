Eleições 2022

"Quero evangelizar a política", diz Padre Kelmon ao votar em Salvador

Candidato do PTB votou na Escola Adroaldo Ribeiro Costa, no bairro do Cabula, na manhã deste domingo (02), acompanhado de assessores
Agência Estado

02 out 2022 às 11:54

02 de Outubro de 2022 às 11:54

Padre Kelmon
Padre Kelmon, candidato à Presidência da República Crédito: Padre Kelmon / Instagram / Divulgação
O candidato à Presidência da República Padre Kelmon (PTB) chegou para votar na Escola Adroaldo Ribeiro Costa, no bairro do Cabula, em Salvador, na manhã deste domingo (02), acompanhado de assessores. Questionado se a instituição permite que ele se candidate, disse que teve licença para exercer "a evangelização da política".
"Todo político também se diz cristão, todo político não precisa de orientação?", disse. Ele voltou a repetir que faz parte de uma linha da igreja católica ortodoxa com sede no Peru e que as pessoas desconhecem.
Taxado de "padre de festa junina" pela candidata Soraya Thronicke (União Brasil), ele disse que a igreja da Ilha de Maré sempre realiza os festejos juninos e que deu risada quando viu a foto com chapéu de palha nas redes sociais. Ele também afirmou que só querem falar mal dele e admitiu que foi filiado ao PT quando jovem, mas opinou que o partido se corrompeu.

