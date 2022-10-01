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Televisão

Após broncas em Padre Kelmon, William Bonner sugere mudança em debates

Jornalista e apresentador defendeu que a regra para convidar candidatos seja revista para evitar sabotagens por quem descumpre a dinâmica

Publicado em 01 de Outubro de 2022 às 15:17

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 out 2022 às 15:17
William Bonner durante debate com os presidenciáveis na TV Globo, na quinta-feira (29)
William Bonner durante debate com os presidenciáveis na TV Globo, na quinta-feira (29) Crédito: Reprodução
Apresentador do "Jornal Nacional" há 21 anos, William Bonner é um dos principais mediadores de debates eleitorais do país. No último deles, na quinta-feira, 29, em que o tom acalorado dominou os púlpitos, a postura do jornalista em relação aos excessos dos candidatos foi um assunto bastante comentado nas redes sociais.
"O debate inaugurou um novo tempo, em que candidatos sem nada a perder podem se dedicar a sabotar a dinâmica previamente combinada", disse Bonner ao jornalista Ancelmo Góis, do jornal O Globo. Na nota, o apresentador afirma que a tensão tem aumentado com o passar dos anos. Ele fez paralelos entre o crescimento das redes sociais e a popularidade da intolerância nesses canais. Nesse cenário, Bonner afirmou ser necessário repensar o esquema de debate eleitoral.
"Candidatos sem nada a perder podem se dedicar a sabotar a dinâmica previamente combinada. E não importa com qual propósito. Isso é novo e acho que exige uma abordagem nova", diz a nota.
Durante o debate, o jornalista pareceu incomodado com a postura de alguns candidatos, entre eles Padre Kelmon, que foi advertido por falar durante o tempo reservado a seus adversários: "O senhor criou suas próprias regras", disse Bonner durante o debate, em crítica ao candidato do PTB.
"Hoje, a lei eleitoral obriga as emissoras a convidar candidatos de partidos que tenham ao menos meia dúzia de parlamentares. Isso aumenta muito o número de participantes", escreveu Bonner. O jornalista completou: "Talvez seja o caso de estabelecer uma regra que aumente a exigência de representatividade política para que um candidato participe dos debates."

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