Mais de 90% dos mesários são voluntários em cinco cidades do ES

Mesário no dia eleição: dois dias de folga no trabalho pelo serviço cívico Crédito: TSE

O Espírito Santo vai contar com 23.532 mesários voluntários nas Eleições 2022, o que corresponde a 66,02% do total de 35.644 trabalhadores convocados pela Justiça Eleitoral para atuar neste ano. O índice é o maior já registrado no Estado de pessoas que se oferecem voluntariamente para trabalhar no pleito, sendo que em cinco cidades capixabas eles representam mais de 90% dos mesários.

Entre essas cidades está o município de Vila Velha, segundo maior colégio eleitoral do Espírito Santo, que terá 3.498 voluntários atuando como mesários (90,15%). O recorde percentual de voluntários foi registrado em Muqui, onde apenas quatro dos 149 convocados para trabalhar na eleição não serão voluntários, o que significa que 97,32% se dispuseram a trabalhar no pleito.

De acordo com as estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 12.112 pessoas que vão trabalhar nas eleições no Estado não são voluntárias, o equivalente a 33,98%. Em todo o Brasil, foram convocados 1.836.163 mesários para atuar nas eleições 2022, dos quais 866.592 são voluntários, o que representa 47,29% do total. A quantidade e o percentual de mesários por município do Espírito Santo estão na tabela mais abaixo no texto.

Nas últimas eleições gerais, em 2018, os números foram completamente diferentes. Dos 37.141 convocados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) naquele ano, apenas 7.659 (20,62%) foram mesários de forma voluntária, enquanto 29.482 (79,38%) o fizeram para atender à convocação da Justiça Eleitoral.

RECORDE DE VOLUNTÁRIOS DESDE 2020

Uma mudança no padrão de voluntários e um recorde de interessados em serem mesários já haviam sido registrados nas últimas eleições municipais, em 2020, quando o pleito ocorreu no auge da pandemia de Covid-19. Foram registrados 29.750 mesários nas eleições 2020 nos 78 municípios capixabas, dos quais 18.388 voluntários (61,81%) e 11.362 (38,19%) não voluntários.

Os mesários têm entre as suas atribuições: localizar o nome do eleitor no caderno de votação e colher sua assinatura, ditar o número do título ao presidente e entregar o comprovante de votação ou de justificativa e devolver os documentos ao eleitor.

Quem atua na função tem direito a dois dias de folga por cada dia trabalhado como mesário, a serem negociados com o patrão, além de benefícios como desempate em concursos públicos (se houver essa cláusula no edital). No dia da eleição, os convocados também recebem auxílio-alimentação no valor máximo de R$ 45.

Para o Grupo de Trabalho Mesários do TRE-ES, o aumento no número de mesários voluntários pode ser atribuído à "força das campanhas promovidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, com destaque para a participação do médico Drauzio Varella, e pelos benefícios proporcionados aos que atuam nas eleições, como folgas e isenção de pagamento de taxas em concursos públicos estaduais."

TRE-ES pode entrar em contato com voluntários a qualquer momento, em caso de imprevistos com os já convocados. No entanto, o tribunal não informou o número de pessoas que se inscreveram para a função no Espírito Santo, apenas que há um cadastro de reserva.

O recorde de mesários voluntários em todo o país levou à circulação de informação de que teria havido um incentivo em grupos bolsonaristas para que essas pessoas se apresentassem para atuar como mesários e que isso estaria preocupando técnicos da Justiça Eleitoral. Porém, o TRE-ES informou que “não recebeu nenhuma denúncia sobre essa suposta movimentação no Estado".

O TSE, por sua vez, divulgou um vídeo que aborda o fato de que mesários não conseguem manipular caderno de votação e afirma que é falsa a conexão do recorde de voluntários ao suposto beneficiamento de um candidato a presidente da República.

"Circula em grupos de aplicativos de mensagens informação falsa dizendo que o recorde de inscrições para mesários voluntários nas eleições deste ano seria para beneficiar um candidato à Presidência e que não haveria mais o comprovante impresso entregue a quem terminasse de votar. O fato é que quem trabalha nas seções eleitorais não pode atuar de forma parcial e nem consegue manipular o caderno de votação", afirma o TSE.

VÍDEO DO TSE DESMENTE BOATO SOBRE MESÁRIOS MANIPULAREM CADERNO DE VOTAÇÃO