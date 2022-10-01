Venda e consumo de bebidas alcoólicas liberados no dia da votação no ES

Não haverá "lei seca" durante as eleições deste ano no Estado. Assim, por decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), a venda e o consumo de bebidas alcoólicas estão liberados no próximo domingo (2), dia da votação.
Em nota, o TRE-ES informou que não requisitou a restrição da comercialização de bebidas alcoólicas — conhecida como "lei seca" — durante a eleição. Segundo o órgão, foi entendido que não houve necessidade em realizar o pedido.
Entretanto, durante o treinamento dos mesários, o tribunal orientou que, nos casos em que o eleitor não tenha condições de votar por conta do seu estado etílico, a autoridade policial deverá ser acionada.
O Espírito Santo compõe a lista dos Estados que não aderiram à lei seca nas eleições. De acordo com a Agência Senado, até quarta-feira (28), apenas os seguintes Estados haviam publicado portarias determinando a restrição: Amazonas, Roraima, Rondônia, Maranhão, Rio Grande do Norte, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Paraná.
Vítor Recla é aluno do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve a supervisão do editor Weber Caldas.