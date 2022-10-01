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Eleições 2022

Venda e consumo de bebidas alcoólicas liberados no dia da votação no ES

Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) decide não adotar a "lei seca" no próximo domingo (2), durante a eleição
Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

01 out 2022 às 10:30

Publicado em 01 de Outubro de 2022 às 10:30

Uso abusivo de bebidas alcoólicas: mortes no Espírito Santo estão acima da média nacional
Venda e consumo de bebidas alcoólicas estão liberados durante a eleição Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Não haverá "lei seca" durante as eleições deste ano no Estado. Assim, por decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), a venda e o consumo de bebidas alcoólicas estão liberados no próximo domingo (2), dia da votação.
Em nota, o TRE-ES informou que não requisitou a restrição da comercialização de bebidas alcoólicas — conhecida como "lei seca" —  durante a eleição. Segundo o órgão, foi entendido que não houve necessidade em realizar o pedido. 
Entretanto, durante o treinamento dos mesários, o tribunal orientou que, nos casos em que o eleitor não tenha condições de votar por conta do seu estado etílico, a autoridade policial deverá ser acionada.
Espírito Santo compõe a lista dos Estados que não aderiram à lei seca nas eleições. De acordo com a Agência Senado, até quarta-feira (28), apenas os seguintes Estados haviam publicado portarias determinando a restrição: Amazonas, Roraima, Rondônia, Maranhão, Rio Grande do Norte, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Paraná.
Vítor Recla é aluno do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve a supervisão do editor Weber Caldas.

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