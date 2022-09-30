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Veja tabela

Eleições 2022: consulte seu local de votação no ES

Com dados do TRE-ES, A Gazeta elaborou uma ferramenta para auxiliar eleitores que ainda têm dúvidas sobre o endereço do local de votação
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

30 set 2022 às 09:32

Publicado em 30 de Setembro de 2022 às 09:32

Escola Estadual Antônio dos Santos Neves, maior local de votação de Boa Esperança
Escola Estadual Antônio dos Santos Neves, maior local de votação de Boa Esperança Crédito: Gabriela Fardin
O segundo turno das Eleições 2022 acontece no dia 30 de outubro. Muitas pessoas que não compareceram no primeiro turno — e podem votar normalmente nesta nova etapa do pleito — ainda não sabem ou estão com dúvidas sobre o local onde vão votar. Para facilitar a vida de quem vai às urnas, A Gazeta formatou os dados do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) em uma planilha interativa, servindo como mais uma opção para consulta e confirmação dessas informações.
Para usar, basta escolher o município e procurar os dados. Abaixo do menu com o nome da cidade, há uma barra de pesquisas. Ali, o leitor pode colocar o número da seção eleitoral, nome do bairro, nome do local de votação, entre outros, para filtrar ainda mais a busca. Veja as imagens:

VEJA COMO FAZER A BUSCA

Explicação da tabela de eleições
Na primeira parte da ferramenta, é preciso escolher o município Crédito: Felipe Sena
Explicação da tabela com local de votação
Na segunda etapa, o eleitor seleciona o número da seção eleitoral Crédito: Felipe Sena

BUSQUE SEU LOCAL DE VOTAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO

A Justiça Eleitoral também disponibiliza outras ferramentas para a consulta do local de votação. Além do aplicativo e-Título, o TRE-ES tem uma assistente de voz para auxiliar os eleitores. Se ainda ficar alguma dúvida, é possível entrar em contato com o tribunal por e-mail ([email protected]).

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