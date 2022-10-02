Padre Kelmon é recebido em voo aos gritos de "Lula" e "viva São João"

Padre Kelmon, candidato à presidencia do Brasil pelo PTB, foi recebido aos gritos de "Olê Olê Olá, Lula" e "Viva São João" em um voo comercial de Salvador com destino a São Paulo neste domingo (2).
No vídeo, compartilhado nas redes sociais por inúmeros perfis, é possível ver passageiros da aeronave cantando e batendo palmas, enquanto o candidato permanece de cabeça baixa em uma das poltronas. Não é possível atribuir a autoria do vídeo.
O termo "candidato de festa junina" foi cunhado pela candidata Soraya Thronicke (União Brasil), durante o último debate entre os candidatos à presidência, realizado pela TV Globo. Entidades ligadas às igrejas Católica e Ortodoxa no Brasil se pronunciaram por meio de notas ao longo dos últimos dias, afirmando que Kelmon não faz parte de nenhuma das denominações.
A assessoria do candidato não se pronunciou sobre o fato até a publicação desta notícia.
Kelmon votou na manhã deste domingo em uma escola no Bairro do Cabula, em Salvador. No local, Kelmon indicou o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) como uma opção de voto para os seus eleitores.
"Vamos definir essa eleição no primeiro turno. Nós temos hoje no Brasil duas candidaturas de direita: Padre Kelmon de direita, Bolsonaro de direita. Você escolhe: o padre ou Bolsonaro", afirmou em entrevista à imprensa pouco depois de votar em Salvador.
Ele ainda acusou a imprensa de "transmitir fake news" e reiterou que é um padre. "Eu não sou padre da Igreja Católica Romana, eu sou padre da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Isso tem que ficar muito claro." (Com informações da FolhaPress)