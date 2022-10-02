Padre Kelmon é recebido em voo aos gritos de "Lula" e "viva São João"

Padre Kelmon, candidato à presidencia do Brasil pelo PTB, foi recebido aos gritos de "Olê Olê Olá, Lula" e "Viva São João" em um voo comercial de Salvador com destino a São Paulo neste domingo (2).

No vídeo, compartilhado nas redes sociais por inúmeros perfis, é possível ver passageiros da aeronave cantando e batendo palmas, enquanto o candidato permanece de cabeça baixa em uma das poltronas. Não é possível atribuir a autoria do vídeo.

O povo que reconheceu o Padre de Festa junina no avião e fizeram isso kkkkk pic.twitter.com/dOZOj7uwqG — badniitt5r (@badniitt5r) October 2, 2022

O termo "candidato de festa junina" foi cunhado pela candidata Soraya Thronicke (União Brasil), durante o último debate entre os candidatos à presidência, realizado pela TV Globo. Entidades ligadas às igrejas Católica e Ortodoxa no Brasil se pronunciaram por meio de notas ao longo dos últimos dias, afirmando que Kelmon não faz parte de nenhuma das denominações.

A assessoria do candidato não se pronunciou sobre o fato até a publicação desta notícia.

Kelmon votou na manhã deste domingo em uma escola no Bairro do Cabula, em Salvador. No local, Kelmon indicou o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) como uma opção de voto para os seus eleitores.

"Vamos definir essa eleição no primeiro turno. Nós temos hoje no Brasil duas candidaturas de direita: Padre Kelmon de direita, Bolsonaro de direita. Você escolhe: o padre ou Bolsonaro", afirmou em entrevista à imprensa pouco depois de votar em Salvador.