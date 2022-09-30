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Bombou nas redes sociais

Debate na Globo gera vários memes: "Amoedo da Shopee" e "Padre de Festa Junina"

Último encontro entre os presidenciáveis no primeiro turno das eleições 2022 foi repleto de deslizes e a internet não perdoou. Confira 15 memes que bombaram nas redes sociais
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 30 de Setembro de 2022 às 09:28

Debate da Globo rende muitos memes na internet
Debate da Globo rende muitos memes na internet Crédito: Reprodução/Twitter
O debate entre os candidatos à Presidência da República nas eleições 2022, transmitido nesta quinta-feira (29), rendeu não só audiência à TV Globo como uma enxurrada de memes. O último encontro dos presidenciáveis no primeiro turno gerou muitos conteúdos nas redes sociais com críticas, piadas e muitas reações engraçadas às principais falas dos candidatos.
De trocas de nomes de candidatos durante as falas a deslizes de dados apresentados e até mesmo apelidos proferidos, os internautas não perdoaram e fizeram a sua parte: a zoeira. Até mesmo famosos como o apresentador Celso Portiolli entraram na brincadeira e fizeram piadas com o debate. Confira abaixo 15 situações que renderam bons memes.
A dificuldade de Soraya Thronicke (União) em acertar o nome de Padre Kelmon (PTB) virou questão do "Show do Milhão".
Até mesmo o púlpito dos embates virou cenário do quadro "Torta na Cara", do "Passa ou Repassa" (SBT). Inclusive, o apresentador Celso Portiolli brincou, dizendo que emprestaria as tortas para o debate.
As discussões entre Soraya e Padre Kelmon logo foram comparadas com um quadro de humor já exibido na TV Globo.
Inclusive, a pergunta "o senhor não tem medo de ir pro inferno?", feita por Soraya ao padre, rendeu mais memes.
Durante o segundo bloco, o ex-presidente Lula (PT) chamou a candidata do MDB de Simone 'Sterblitch', em vez de Tebet. Lógico que a galera não perdoou.
Outro que também teve memes foi o candidato Jair Bolsonaro (PL). A fala "morei no Acre, conheço muito bem o Pantanal sul-mato-grossense" levou os nomes "Acre" e "Mato Grosso" aos trends do Twitter. Outra fala de Bolsonaro que a internet não perdoou foi a referente a preservação do meio-ambiente em seu governo: "Temos 2/3 das nossas florestas preservadas do mesmo jeito de quando Pedro Álvares Cabral chegou".
O candidato do Novo, Felipe D'Ávila, foi chamado de "Amoedo da Shoppee", em alusão a João Amôedo, um dos fundadores do partido que faz parte.
Sendo um dos mais questionados e apontados durante o debate, o povo comparou Lula (PT) com a Juliette na famosa dinâmica das plaquinhas do BBB.
A "união" entre Simone Tebet e Soraya também rendeu algumas piadas.
O embate entre Soraya e Padre Kelmon fez ressuscitar o vídeo do Padre Marcelo sendo "atropelado" por uma fiel, de 2019.
Soraya Thronicke (União Brasil) foi o principal alvo dos ataques de Kelmon. Para alguns internautas, ela saiu como a lacradora. Para outros, ela saiu perdendo no embate.
Mas no quesito memes, não tem como negar que Soraya reinou nos memes. O principal foi relacionado aos erros na pronúncia do nome de Padre Kelmon. Saiu Kelson, Kelvin, candidato padre... até no segundo embate ela chamar o candidato de "padre de festa junina".
Ciro também não escapou da "polícia dos memes".
Os embates entre Lula e Bolsonaro não poderiam faltar.
Por fim, todos estavam era com pena de William Bonner no meio de tanta polêmica.

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