Debate na Globo gera vários memes: "Amoedo da Shopee" e "Padre de Festa Junina"

Debate da Globo rende muitos memes na internet Crédito: Reprodução/Twitter

O debate entre os candidatos à Presidência da República nas eleições 2022, transmitido nesta quinta-feira (29), rendeu não só audiência à TV Globo como uma enxurrada de memes. O último encontro dos presidenciáveis no primeiro turno gerou muitos conteúdos nas redes sociais com críticas, piadas e muitas reações engraçadas às principais falas dos candidatos.

De trocas de nomes de candidatos durante as falas a deslizes de dados apresentados e até mesmo apelidos proferidos, os internautas não perdoaram e fizeram a sua parte: a zoeira. Até mesmo famosos como o apresentador Celso Portiolli entraram na brincadeira e fizeram piadas com o debate. Confira abaixo 15 situações que renderam bons memes.

A dificuldade de Soraya Thronicke (União) em acertar o nome de Padre Kelmon (PTB) virou questão do "Show do Milhão".

Até mesmo o púlpito dos embates virou cenário do quadro "Torta na Cara", do "Passa ou Repassa" (SBT). Inclusive, o apresentador Celso Portiolli brincou, dizendo que emprestaria as tortas para o debate.

Mão na orelha….. pergunta https://t.co/E4BtaUUBX7 — Celso Portiolli (@celsoportiolli) September 30, 2022

As discussões entre Soraya e Padre Kelmon logo foram comparadas com um quadro de humor já exibido na TV Globo.

A Soraya e o Padre no debate de ontem:#DebateNaGlobo Bonner Lula Bozo #Eleicoes2022 pic.twitter.com/cZawYh7mK2 — Reinaldo (@_rreinaldo) September 30, 2022

Inclusive, a pergunta "o senhor não tem medo de ir pro inferno?", feita por Soraya ao padre, rendeu mais memes.

depois desse debate o padre pic.twitter.com/8FTxKwV9pD — brino (@Brunozor) September 30, 2022

Durante o segundo bloco, o ex-presidente Lula (PT) chamou a candidata do MDB de Simone 'Sterblitch', em vez de Tebet. Lógico que a galera não perdoou.

Lula: Eu quero perguntar pra Simone Sterblitch pic.twitter.com/rEvQz2Zv7O — Laura Moschoutis (@laura_mschts) September 30, 2022

Outro que também teve memes foi o candidato Jair Bolsonaro (PL). A fala "morei no Acre, conheço muito bem o Pantanal sul-mato-grossense" levou os nomes "Acre" e "Mato Grosso" aos trends do Twitter. Outra fala de Bolsonaro que a internet não perdoou foi a referente a preservação do meio-ambiente em seu governo: "Temos 2/3 das nossas florestas preservadas do mesmo jeito de quando Pedro Álvares Cabral chegou".

O Brasil quando Pedro Alvares Cabral chegou segundo Bolsonaro. pic.twitter.com/ZYxMwSkkVI — Victor Ludwig ?⚫️ (@victorludwig) September 30, 2022

O candidato do Novo, Felipe D'Ávila, foi chamado de "Amoedo da Shoppee", em alusão a João Amôedo, um dos fundadores do partido que faz parte.

O amoedo da shopee era mais legal quando era garoto propaganda do grecin 5 pic.twitter.com/OTjkqrl2lf — Fábio (@barbosafilhofr) August 29, 2022

Sendo um dos mais questionados e apontados durante o debate, o povo comparou Lula (PT) com a Juliette na famosa dinâmica das plaquinhas do BBB.

o Lula nesse debate pic.twitter.com/hT5ibPDVy3 — gustavo (@guentronogrupo) September 30, 2022

A "união" entre Simone Tebet e Soraya também rendeu algumas piadas.

a tebet e a soraya assim no camarim depois do debate pic.twitter.com/9h3Ak9U4LX — isaque (@iiiiiiiiiisaque) September 30, 2022

O embate entre Soraya e Padre Kelmon fez ressuscitar o vídeo do Padre Marcelo sendo "atropelado" por uma fiel, de 2019.

Soraya Thronicke (União Brasil) foi o principal alvo dos ataques de Kelmon. Para alguns internautas, ela saiu como a lacradora. Para outros, ela saiu perdendo no embate.

Soraya Troninho após os debates. pic.twitter.com/k4MRCyZ9Kw — Sid ?? (@SidnAllan) September 30, 2022

Mas no quesito memes, não tem como negar que Soraya reinou nos memes. O principal foi relacionado aos erros na pronúncia do nome de Padre Kelmon. Saiu Kelson, Kelvin, candidato padre... até no segundo embate ela chamar o candidato de "padre de festa junina".

Que esse meme chegue a Soraya antes do próximo bloco do debate pic.twitter.com/t65ZOKnGek — Porfírio (@Alternat_ivo) September 30, 2022

Ciro também não escapou da "polícia dos memes".

Resumindo a participação de Ciro no debate pic.twitter.com/QRIuSzn202 — Pensei (@eusigo12) August 29, 2022

Os embates entre Lula e Bolsonaro não poderiam faltar.

queeeeeima quengaral pega fogo cabaré o Bolsonaro e o Lula vão sair no tapa #DebateNaGlobo pic.twitter.com/7Fcl4BKsIu — Douglas Andrade ? (@douglasandradeo) September 30, 2022

Por fim, todos estavam era com pena de William Bonner no meio de tanta polêmica.