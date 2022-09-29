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Juliette revela convite para entrar na política

Em entrevista à Marília Gabriela, campeã do ‘BBB 21′ declarou não estar disposta a ingressar neste cenário
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Setembro de 2022 às 11:13

Juliette revela convite para entrar na política
Juliette revela convite para entrar na política Crédito: Reprodução/Youtube/ Gabi De Frente De Novo
Juliette Freire revelou, nesta quarta-feira, 28, ter sido convidada para ingressar na política. A declaração foi feita em entrevista ao programa de estreia do canal no Youtube de Marília Gabriela. Sem detalhar de quem veio o convite ou para qual cargo seria, a campeã do Big Brother Brasil 21 alegou que negou a convocação.
"Já me convidaram para participar do cenário político do cenário mais ativamente, mas se eu falar vai ser muito explícito", iniciou. "Eu acho que no lugar que estou posso fazer muito mais pela sociedade neste momento. Não me vejo nessa posição. Teria de me dedicar muito, estudar muito. E eu não estou disposta", assumiu.
A ex-participante do reality show ainda falou sobre o diagnóstico de aneurisma que recebeu ano passado. Segundo Juliette, a veia dela possuía uma formato que, nos exames de imagem, se assemelhava a um aneurisma. "Todos os médicos de Portugal, do Brasil, uma comitiva de profissionais de saúde tinham certeza de que era. Só que, quando chegou lá, era absolutamente nada", comentou.

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