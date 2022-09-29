A Fazenda: Ingrid joga cocô de cavalo nos pertences de Vini; veja vídeo

O clima continua esquentando no reality show "A Fazenda" (Record TV). Desta vez, Ingrid Ohara protagonizou uma cena “daquelas”. Após ficar com raiva por perder a prova do fazendeiro para Vini e parar na roça, a ex-"De Férias com o Ex" (MTV) jogou um saco de cocô de cavalo na caixa em que o peão guarda seus pertences.
A vingança aconteceu na madrugada desta quarta-feira (28) após a jovem cair na segunda roça do reality. "Queria ter enfiado bosta na boca dele", disparou a peoa.
"Que isso, menina?", perguntou Pelé ao se deparar com a situação. "Ele só fala b*sta, só quero que ele coma b*sta de volta", disse Ingrid.
Ingrid está na berlinda após perder a Prova do Fazendeiro para o modelo na noite de quarta (28). Revoltada, ela resolveu se vingar colocando o esterco nas coisas de Vini. Depois da cena que deixou os participantes em choque, a peoa se desentendeu com Tiago, que estava revoltado com a situação.
Na Casa da Árvore, o ex-padrasto de Neymar foi até a modelo aos gritos para dizer que, ao jogar esterco no baú de Vini, ela sujou os pertences de Shay, Lucas e André. "Não vem pra cima de mim, maluca. Louca. Quer arrumar VT agora porque vai sair. Amanhã vai dar tchau", disparou o rapaz. "Louca por quê? Vai se foder. Nem fiz nada com você", rebateu a jovem.
Em seguida, Kerline e Shay disseram para Ingrid que “não conseguem mais defendê-la''. “Tinha que bater boca, mas jogar m*rda?", perguntou a ex-BBB.
"Aqui é um jogo, você não pode fazer isso! O povo pode não gostar!", ressaltou o ex-"Casamento às Cegas" (Netflix). "Amiga, não tem como te defender. Por que você fez isso? Tinha que bater boca, mas jogar m*rda?", frisou Kerline. "Ele só fala m*rda! Joguei mesmo, f*da-se!", assegurou Ingrid.