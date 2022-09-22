A Fazenda: Pétala fala sobre relação com ex-marido que a agrediu

A gamer e influencer Pétala Barreiros Crédito: Reprodução//Twitter

Uma dinâmica do reality show “A Fazenda”, nesta terça-feira (21), revelou detalhes sobre relacionamentos passados de vários participantes. Na ocasião, os peões deveriam contar histórias sobre relações fracassadas e até traições que já sofreram. Pétala Barreiros abriu o jogo sobre sua intimidade na época que vivia um relacionamento conturbado com o empresário Marcos Araújo, que envolveu agressões e brigas judiciais.

“Tenho 23 anos, tive um relacionamento na minha vida que durou 7 anos. Esse relacionamento me trouxe muito amadurecimento e com certeza me tornou a mulher que eu sou. Tive 2 filhos que são tudo na minha vida e, quando consegui me separar, eu falei: 'vou dar um tempo e focar em mim, no meu trabalho, em crescer como pessoa e entender o que eu gosto e o que eu não gosto'”, disse Pétala.

Na sequência, Pétala afirmou que está solteira há dois anos e que não foi rápido conhecer alguém. "Conheci uma pessoa que senti muita paz, carinho, foi muito legal. E aí estamos no mesmo barco. Dois anos sozinha e, de repente, três meses aqui dentro. Pode ser que eu saia e esteja tudo bem, mas foi muito legal o que a gente viveu em um mês", ressaltou.

“Tenho 23 anos, tive um relacionamento na minha vida que durou 7 anos. Esse relacionamento me trouxe mto amadurecimento e com certeza me tornou a mulher que eu sou. Tive 2 filhos que são tudo na minha vida e qnd conseguir me separar, eu falei; vou dar um tempo e focar em mim..” pic.twitter.com/mtv2xvpmRD — Pétala Barreiros ? (@petalagb) September 20, 2022

Por conta de uma briga na Justiça, Pétala não pode mencionar o nome de Marcos. No ano passado, a influenciadora falou sobre as críticas que recebe constantemente nas redes sociais, depois que acusou o ex, com quem tem dois filhos, Lorenzo, de 7 anos, e Lucas, 1, de agressão e traição.