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Reality show

A Fazenda: Pétala fala sobre relação com ex-marido que a agrediu

Influenciadora abriu o jogo sobre a intimidade durante uma dinâmica do reality, nesta terça-feira (21)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Setembro de 2022 às 15:23

A gamer e influencer Pétala Barreiros
A gamer e influencer Pétala Barreiros Crédito: Reprodução//Twitter
Uma dinâmica do reality show “A Fazenda”, nesta terça-feira (21), revelou detalhes sobre relacionamentos passados de vários participantes. Na ocasião, os peões deveriam contar histórias sobre relações fracassadas e até traições que já sofreram. Pétala Barreiros abriu o jogo sobre sua intimidade na época que vivia um relacionamento conturbado com o empresário Marcos Araújo, que envolveu agressões e brigas judiciais.
“Tenho 23 anos, tive um relacionamento na minha vida que durou 7 anos. Esse relacionamento me trouxe muito amadurecimento e com certeza me tornou a mulher que eu sou. Tive 2 filhos que são tudo na minha vida e, quando consegui me separar, eu falei: 'vou dar um tempo e focar em mim, no meu trabalho, em crescer como pessoa e entender o que eu gosto e o que eu não gosto'”, disse Pétala.
Na sequência, Pétala afirmou que está solteira há dois anos e que não foi rápido conhecer alguém. "Conheci uma pessoa que senti muita paz, carinho, foi muito legal. E aí estamos no mesmo barco. Dois anos sozinha e, de repente, três meses aqui dentro. Pode ser que eu saia e esteja tudo bem, mas foi muito legal o que a gente viveu em um mês", ressaltou.
Por conta de uma briga na Justiça, Pétala não pode mencionar o nome de Marcos. No ano passado, a influenciadora falou sobre as críticas que recebe constantemente nas redes sociais, depois que acusou o ex, com quem tem dois filhos, Lorenzo, de 7 anos, e Lucas, 1, de agressão e traição.
“Tem uma frase que minha psicóloga me disse e que me ajudou muito, e eu carrego comigo: 'As pessoas projetam nos outros aquilo que têm dentro delas'. Tudo o que disseram sobre mim porque não me conhecem e nunca conversaram comigo diz mais sobre elas. Eu vejo uma irresponsabilidade em atacar uma pessoa que fala abertamente sobre situações de abuso”, disse Pétala.

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