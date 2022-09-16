Pétala pode ser expulsa por violar contrato de "A Fazenda 14"

Segundo portal, a gamer e influencer Pétala Barreiros pode ser explusa de "A Fazenda" Crédito: Reprodução/ Instagram @petalagb

"A Fazenda 14" acabou de começar e os B.O.s estão surgindo de forma frenética. Segundo o portal IG, a Record TV tem analisado a confissão que Pétala Barreiros fez sobre o recebimento de informações externas após burlar as regras do pré-confinamento.

Esse tipo de comportamento e conduta é previsto em contrato como motivo de expulsão do reality show, com a obrigação de devolução de todo o cachê e prêmios recebidos.

Em informações conseguidas pelo portal, no contrato assinado pela influenciadora digital existe um tópico em que é proibido manter qualquer contato com pessoas fora do confinamento. Mas Pétala assumiu a violação algumas vezes.

Assim que se afastou de Deborah Albuquerque, em um barraco que rolou na madrugada de quarta (14), Pétala acabou confessando que obteve informações externas durante o período de pré-confinamento. Em um primeiro momento, no quarto, ela não quis dar detalhes de como soube, mas frisou que ficou sabendo no hotel que Bruno Salomão, marido da ex-Ronaldinha, já havia feito provocações a Deolane Bezerra.

Em outro instante, também divulgado pelo IG, Pétala disse que ela e Deolane conseguiram se comunicar com o mundo externo por meio do tablet que a produção havia disponibilizado para todos os peões no hotel. O equipamento contava com aplicativos de streaming, como a Netflix, e foi por meio destas ferramentas que ambas foram informadas, inclusive, sobre a morte da Rainha Elizabeth II.