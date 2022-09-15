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A Fazenda

Deolane e Deborah dão barraco com peitada e xingamentos na primeira semana de A Fazenda 14

Briga agitou os ânimos da casa e também dos internautas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Setembro de 2022 às 17:08

Deolane Bezerra e Deborah Albuquerque brigam em A Fazenda 14
Deolane Bezerra e Deborah Albuquerque brigam em A Fazenda 14 Crédito: Reprodução/Playplus
A Fazenda 14 (Record) mal começou e já é possível notar que os barracos farão parte da edição. Na manhã desta quinta-feira (15), a advogada Deolane Bezerra e a atriz e apresentadora Deborah Albuquerque protagonizaram uma briga digna do reality com direito a peitada, xingamentos e dedo na cara.
Tudo começou quando Deborah disse que a advogada teria trazido informações privilegiadas de fora da casa. O clima já ficou esquisito. Depois, contou a Moranguinho que fora do confinamento já havia ido à casa de Deolane a trabalho onde encontrou Pétala. E comentou que sabia de coisas da vida da amiga que qualquer jornalista adoraria saber.
Mas Moranguinho deu com a língua nos dentes e revelou tudo para Deolane e Pétala. Ao saber que a história foi mencionada em rede nacional, a advogada se enfureceu.
"Você não vale nada, sua máscara caiu. Lixo, lá fora nós resolvemos", bradou Deolane. Albuquerque negou ser leva e trás e respondeu: "Pede para me expulsar, fala que doeu", comentou ela após reclamações de que teria cuspido na cara da advogada. A casa inteira ficou tentando separar a briga, mas ela continuou por algum tempo (veja os vídeos abaixo).
Nas redes sociais, o nome de ambas ficou entre os assuntos mais comentados durante toda a manhã e começo da tarde. Mas a maioria deu razão para a advogada. Apesar de provavelmente se tornar alvo da casa, Deolane também tem virado a preferida dos internautas pelos memes e provocações.

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